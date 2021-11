Foz do Iguaçu: COMEÇA MONTAGEM DO NATAL DE ÁGUAS E LUZES DA CIDADE

Quem passa pela Praça da Paz, na Avenida JK, em Foz do Iguaçu, acompanha uma movimentação diferente. É o vaivém do início da montagem do Natal de Águas e Luzes, evento que pretende transformar a fronteira do Brasil com o Paraguai e Argentina em destino internacional também da maior festa religiosa do planeta.

Uma das grandes novidades será a iluminação cênica inédita da Ponte Internacional da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. Outros nove pontos, entre eles o Gramadão da Vila A, integram a festa, que é organizada pela Prefeitura e tem como apoiadores a Itaipu Binacional e o Fundo Iguaçu, entre outros. Todos os elementos decorativos terão tecnologia com baixo uso de energia.

A lista da programação cultural e artística é bastante ampla: inclui shows do cantor Daniel e do padre Reginaldo Manzotti, balonismo, autos natalinos, desfile de Natal (parada) e apresentação da Banda Sinfônica do Exército, entre outros. Todas as atrações serão gratuitas.

A expectativa é grande em relação ao evento, que este ano ganhou o conceito de Águas e Luzes numa alusão às Cataratas do Iguaçu, maior atração turística de Foz, aos rios que banham a região e à própria usina de Itaipu, maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.

Emoção do alto

De forma modular, o Natal vai ganhando corpo e forma. E quem vê tudo do alto de um prédio da Rua João Rouver, atrás da Prefeitura, se emociona. É o caso da bibliotecária Dalva Cemim Pimentel, ansiosa e animada com a festa. “A chegada do Natal vem para qualificar, repensar a vida, os valores. É um período em que a gente reflete muito, e ainda mais agora com a pandemia. Que esse evento possa proporcionar alegria a todos e que os corações se encham de paz e gratidão”.

Durante os 35 dias de programação, que vai de 1º de dezembro de 2021 a 5 de janeiro de 2022, a Praça da Paz será conhecida como a Praça das Águas e o Vale das Borboletas. Já a Avenida Schimmelpfeng será o ponto do Caminho das Águas (a via leva à Avenida das Cataratas, que liga ao Parque Nacional do Iguaçu, e une aquele atrativo à usina de Itaipu, pela Avenida JK).

A Avenida Brasil será o ponto dos Presentes de Luz e a Matriz São João Batista o ponto do Milagre da Luz, referência ao nascimento do menino Jesus e à estrela que guiou os reis magos.

O Colégio Mitre será o ponto Um sonho de Natal. Já o Gramadão se transformará na Vila de Natal e Floresta Encantada. A Catedral Nossa Senhora de Guadalupe segue a mesma linha da matriz, com o ponto Milagre de Natal. Os trevos da Avenida Costa e Silva e do Aeroporto darão boas-vindas aos visitantes com os pontos Magia de Natal, que se repete para os moradores no Terminal de Transporte Urbano.

Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, depois de atravessar uma grande crise provocada pela covid-19, a população inteira de Foz do Iguaçu está esperando por momentos de encantamento. E ela merece essa alegria. “Essa é mais uma forma de Itaipu contribuir com o desenvolvimento econômico regional”, afirma, ao lembrar que o turismo foi um dos setores mais prejudicados pela pandemia.

Durante esse período, Itaipu ajudou em várias frentes. Só no combate à pandemia foram mais de R$ 85 milhões. Nas obras estruturantes, como a construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná e melhorias no Aeroporto Internacional de Foz, os aportes somam mais de R$ 2,5 bilhões, com geração de empregos para mais de 2,5 mil pessoas.

Expectativa geral

Para o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, a ideia é tornar o Natal de Águas e Luzes um evento perene.

Para o secretário municipal de Turismo, Paulo Angeli. “Se a cidade se unir nesta iniciativa para valer, teremos um novo nicho de mercado para Foz do Iguaçu. Com isso, a cidade amplia o leque de opções e tem a oportunidade de promover mais renda para todos.”

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz (Acifi), Faisal Ismail, aposta na iniciativa para recuperação das vendas e criação de muitos empregos temporários e permanentes. Para ele, a partir deste conceito definido de Natal, o evento deverá atrair muita mais gente do que se normalmente se espera nesta época, em toda a fronteira. “O Natal de Águas e Luzes vai movimentar todo o comércio da fronteira, passando por bares, restaurantes, atrativos turísticos e hotelaria. Esperamos que esse Natal seja um marco para Foz do Iguaçu, trazendo alegria, renda e encantamento a todos”, diz o líder empresarial.

Programação

Entre 1º de dezembro e 5 de janeiro, o Gramadão da Vila A e a Praça da Paz vão receber grandes espetáculos musicais. O mais esperado é o do cantor Daniel, astro da música pop sertaneja, no dia 19 de dezembro. No dia 22, um dos padres mais queridos do Brasil comanda a festa no Gramadão.

Nos dias 1º e 2 de dezembro, a Cia Sorriso com Arte fará o espetáculo “Um encanto de Natal”; nos dias 4 e 5, a Banda Sinfônica do Exército se apresenta no Gramadão. O espetáculo de encerramento, no dia 23, será com a Cia Arte & Manhas.

A partir do dia 3 e até o dia 22 de dezembro, a população poderá acompanhar o show diário de acendimento das luzes de Natal, chamado “Encantamento”, como um anúncio do magia do Natal, no Gramadão e na Praça da Paz.

Grupos locais e regionais de cultura popular, dança, bandas e corais também se apresentarão nos dois palcos principais, mas a festa se espalhará pela cidade. “Teremos apresentações nos bairros e também na carreta-palco que vai circular pelos bairros”, explica o diretor da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Juca Rodrigues.

Outras informações sobre as atrações do Natal de Águas e Luzes 2021 podem ser conferidas no site http://www.natalaguaseluzes.com.br. Prepare-se: você vai se encantar!