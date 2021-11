Inovação: MICRORGANISMOS TERRESTRES PODEM SER USADOS PARA CRIAR COMBUSTÍVEL DE FOGUETE EM MARTE

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos EUA, desenvolveram um conceito, segundo o qual bactérias enviadas do nosso planeta para Marte ajudariam a produzir combustível de foguete no Planeta Vermelho que poderia ser usado para lançar futuros astronautas de volta à Terra.