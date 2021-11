Internacional: JOVEM SE SALVA DE SEQUESTRO NOS EUA GRAÇAS A SINAL QUE APRENDEU NO TIKTOK

Uma adolescente de 16 anos que mora na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, se salvou de um sequestro na quinta, 4, graças a um sinal para representar violência doméstica que aprendeu na rede social TikTok. Segundo a polícia do condado de Laurel, no Kentucky, a jovem estava dentro de um Toyota prateado quando fez o sinal para o motorista de outro carro, que ao ver que o motorista era um homem bem mais velho, ligou para a polícia e afirmou que a garota parecia estar em perigo. Com o aviso, policiais foram atrás do carro descrito e o encontraram; ao pará-lo, descobriram que a menina havia sido dada como desaparecida pelos pais na manhã de terça, 2. O sequestrador, identificado como James Herbert Brick, tem 61 anos e foi preso imediatamente pela polícia.

O sinal usado pela jovem foi criado pela Fundação de Mulheres Canadenses em 2020, como uma resposta ao aumento de violência doméstica ocorrido durante o isolamento causado pela pandemia de Covid-19. O uso do gesto viralizou no TikTok e consiste de três passos simples: levantar a mão com a palma voltada para a outra pessoa (que indica “violência em casa”), encostar o polegar na palma da mão (que significa”preciso de ajuda”) e dobre os dedos sobre o polegar (para aponta que o problema é “violência doméstica”). No vídeo abaixo, postado pela fundação, é possível ver como é o sinal.

(Da Redação com Jovem Pan)