Meio Ambiente: AS 10 NOVAS DESCOBERTAS MAIS IMPORTANTES SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

À medida que os impactos combinados de nossa crise climática cada vez pior se tornam mais visíveis em todo o mundo, os principais cientistas divulgaram os 10 novos insights mais importantes sobre o clima. A série “The 10 New Insights in Climate Science” é uma varredura do horizonte das descobertas de pesquisa mais urgentes e percepções científicas emergentes para ajudar a informar transformações imediatas e equitativas entre os setores para preservar um planeta seguro e habitável.

Em um relatório apresentado hoje a Patricia Espinosa, Secretária Executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), os autores do relatório destacaram algumas das descobertas recentes mais importantes relacionadas ao clima em uma ampla gama de disciplinas.

Entre esses tópicos distintos, mas inter-relacionados, está o aumento de megaincêndios ao redor do mundo, bem como novas justificativas para os custos de uma ação climática rápida, cada uma acompanhada por recomendações de políticas direcionadas em várias escalas de ação.

“Embora estejamos rapidamente sem tempo para limitar as mudanças climáticas, este relatório mostra que a estabilização a 1,5 ° C ainda é possível, mas apenas se uma ação global imediata e drástica for tomada”, disse a Dra. Wendy Broadgate, Diretora do Future Earth Global Hub , Suécia. “Os líderes mundiais na COP26 devem definir metas agressivas de redução de emissões – nada menos que 50% de redução de gases de efeito estufa até 2030 e metas líquidas de zero até 2040 é suficiente.”

O relatório alerta que estamos prestes ou já ultrapassamos o ponto de esgotar o orçamento de carbono por ultrapassar o aquecimento global de 1,5 ° C, com aumentos observados nas emissões de metano e óxido nitroso que podem até nos colocar no caminho de 2,7 ° C aquecimento. À medida que a temperatura aumenta, também aumenta o risco de ciclos de feedback de carbono que podem diminuir os pontos de inflexão do clima, como o rápido derretimento observado da geleira de Pinheiros Antárticos, que pode resultar no aumento do nível do mar de 0,5 metros ou mais. Dado que a saúde humana e do ecossistema estão intimamente ligadas, são necessárias transformações profundas nos padrões de energia e consumo que também devem levar em conta a justiça e a equidade, incluindo o apoio às populações vulneráveis.

Novas pesquisas, no entanto, mostram que os custos de mitigação das mudanças climáticas são muito superados pelos co-benefícios imediatos para as pessoas e para o planeta, como a restauração de ecossistemas naturais – que também representam alto valor econômico – bem como as muitas melhorias para os seres humanos saúde e bem-estar. Por exemplo, as transições de energia renovável podem reduzir drasticamente os 6,67 milhões de mortes causadas pela poluição do ar anualmente, enquanto fortes reduções de metano podem aumentar a produtividade agrícola em todo o mundo.

“Nosso conhecimento do sistema climático tem crescido rapidamente nos últimos anos, mas a formulação de políticas ainda não alcançou esses avanços críticos”, disse o Prof. Detlef Stammer, professor da Universidade de Hamburgo e presidente do Comitê Científico Conjunto do Programa Mundial de Pesquisa do Clima . “As conclusões deste relatório são um forte apelo aos tomadores de decisão para atender à urgência do estado de nosso clima e ajudar a nos colocar de volta no caminho para um futuro sustentável.”

Um acréscimo importante ao relatório deste ano é a inclusão de implicações importantes para os formuladores de políticas em nível global, regional e local. Por exemplo, para melhor apoiar as mudanças de comportamento das famílias – uma oportunidade crucial, mas muitas vezes esquecida para a ação climática – o relatório recomenda a definição de “corredores de consumo” equitativos por meio de processos democráticos que colocam o fardo das mudanças do lado da demanda nas elites de consumidores de alta emissão. É importante ressaltar que para permanecer dentro da meta crítica de aquecimento de 1,5 ° C, o relatório também recomenda uma meta agressiva de médio prazo de redução global de 50% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030, bem como uma ambição de zero líquido até 2040.

“A COP26 é um momento crucial em nosso relacionamento com a natureza, como os 10 Novos Insights em Ciência do Clima deste ano deixam claro”, disse o professor Peter Schlosser , vice-presidente e vice-reitor do Julie Ann Wrigley Global Futures Laboratory da Arizona State University e co- presidente da Liga da Terra. “Esperamos que este resumo das pesquisas mais recentes de cientistas de todo o mundo possa ajudar a impulsionar as transformações globais de que tanto precisamos”.

Os principais insights deste ano:

A estabilização no aquecimento de 1,5 ° C ainda é possível, mas uma ação global imediata e drástica é necessária.

O rápido crescimento das emissões de metano e óxido nitroso nos colocou no caminho para um aquecimento de 2,7 ° C.

Megaincêndios – a mudança climática força os extremos do fogo a atingir novas dimensões com impactos extremos.

Os elementos que influenciam o clima incorrem em riscos de alto impacto.

A ação climática global deve ser justa.

Apoiar mudanças de comportamento familiar é uma oportunidade crucial, mas muitas vezes esquecida, de ação climática.

Desafios políticos impedem a eficácia da precificação do carbono.

Soluções baseadas na natureza são críticas para o caminho para Paris – mas observe as letras miúdas.

A construção da resiliência dos ecossistemas marinhos é alcançável pela conservação e gestão adaptadas ao clima e pela gestão global.

Os custos da mitigação das mudanças climáticas podem ser justificados pelos múltiplos benefícios imediatos para a saúde dos humanos e da natureza.

“A ciência é clara, exceder 1,5 ° C de aquecimento global representa grandes desafios para humanos e sociedades em todo o mundo e aumenta o risco de cruzar pontos críticos que regulam o estado do sistema climático”, disse o professor Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático e copresidente da Liga da Terra. “Não sabemos exatamente em que aumento de temperatura os elementos de inclinação mudam de amortecimento para aquecimento global auto-reforçado, mas está cada vez mais claro que devemos ficar o mais longe possível de 2 ° C. Isso faz com que elementos de inclinação como a camada de gelo da Groenlândia e nossos grandes sistemas florestais, nossos novos bens comuns, que precisam ser governados pela comunidade mundial, para garantir nosso futuro na Terra. ”

Sobre os 10 Novos Insights em Ciências Climáticas

A série 10 Novos Insights em Ciências Climáticas é uma iniciativa conjunta da Terra do Futuro, da Liga da Terra e do Programa Mundial de Pesquisa do Clima. O relatório 10 New Insights in Climate Science 2021 foi preparado por um consórcio de 54 pesquisadores líderes de 21 países. A série anual sintetiza as pesquisas mais recentes relacionadas às mudanças climáticas para a comunidade internacional de políticas científicas. Desde 2017, as parcelas são lançadas anualmente na COP do Clima com a Secretaria Executiva da UNFCCC.