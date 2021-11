O CRISTÃO E A DEPRESSÃO!

OREMOS: Senhor, me ajuda a evitar ou, se for o caso, enfrentar esse momento de depressão com ânimo e confiança em Ti. Concede-me fé para seguir em frente mais este dia, mesmo em lágimas, mas com esperança e forças renovadas! No meio desta tempestade que eu possa depender mais do Senhor e crer que estás presente comigo em todo tempo. A Ti oro e agradeço, em nome de Jesus, amém!