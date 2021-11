AMIGO PARA TODAS AS HORAS!

“O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade” (Provérbios 17:17).

No mundo cada vez mais individualista e materialista em que vivemos, somos constantemente tentados pelo desejo egoísta e pelo esquecimento das necessidades do outro.

Cercados de valores que se apoiam mais no “eu” e no “ter” do que no “ser” e amar, deixamos de enxergar as pessoas como valiosas e dignas do nosso amor, amizade e cuidado.

Infelizmente passamos a adotar esta postura de isolamento e indiferença até nos nossos relacionamentos com a família e amigos.

Se não temos amigos confiáveis ao nosso lado, isso pode ser sinal de que também nós não estamos sendo amigos como poderíamos ser. Há muita gente à nossa volta esperando poder contar conosco.

Jesus Cristo, que é o nosso melhor amigo, também nos ensina a amar e ser bons amigos daqueles que estão próximos.

Se você sente que não tem um amigo para qualquer momento, seja esse amigo para aquele que necessita.

Quão precioso é dar (e também ter) apoio e amor de um verdadeiro amigo!

Seja amigo a qualquer hora:

– Seja melhor amigo dos seus amigos e busque estar próximo deles, em todo tempo, como um irmão.

– Usufrua de momentos alegres de comunhão, mas não se afaste quando o seu próximo mais precisar de você.

– Dê o que você deseja, mas sem que isso seja um mera troca.

– Se deseja ter amigos sinceros, tome a iniciativa, seja um verdadeiro amigo.

– Amigos podem nos decepcionar, pois são humanos e falhos como nós. Não importa o que houver, vale a pena se abrir para ama-los, perdoar e permanecer unidos.

– Se acha que não tem amigos, comece pelos de sua casa. Ame, cuide e seja amigo dos seus familiares.

– Ore pelos seus amigos. Ore com eles. Cuide daqueles que Deus colocou em sua vida.

– Compartilhe, leia e estude a Palavra de Deus com os amigos que Ele tem acrescentado ao seu lado.

– Conte sempre com o melhor Amigo: Jesus Cristo!

OREMOS: Senhor meu Deus, o Senhor é o melhor amigo que podemos ter nesta vida: sempre presente, sempre fiel… Contigo aprendo a a ser melhor amigo, amando e servindo ao meu próximo, assim como o Senhor me ama e cuida de mim. Ajuda-me a ser um bom amigo para aqueles que estão à minha volta. Ensina-me a cuidar, me importar e amar todos que se aproximam de mim, principalmente nos seus momentos mais difíceis. Obrigado por acrescentar pessoas especiais à minha vida: família, amigos e irmãos que tornam a caminhada mais completa e feliz! Amém!

(Com Bíblia OnLine)