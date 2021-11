China: DE OLHO NO FUTURO, XI JINPING ESTÁ REESCREVENDO A HISTÓRIA

Determinado a buscar um terceiro mandato no poder, o presidente chinês, Xi Jinping, parece estar preocupado com o passado, não com o futuro.

Quando mais de 300 membros da elite política da China se reunirem em Pequim esta semana, sua principal tarefa será revisar um projeto de resolução sobre as “principais conquistas e experiências históricas” do Partido Comunista da China desde sua fundação, há 100 anos.

A agenda da reunião mais crucial do Comitê Central antes da remodelação da liderança – que ocorre duas vezes por década – no próximo outono é escolhida com cuidado e deliberadamente. Fala da importância que Xi atribui à história do partido e do seu lugar nele.

De certa forma, essa obsessão com a história pode ser vista como enraizada em uma tradição que remonta à China antiga.

Durante séculos, as cortes imperiais chinesas nomearam historiadores para documentar a ascensão de um imperador, o que muitas vezes envolvia compilar – e reescrever – a história de seu predecessor.

Para o Partido Comunista Chinês, a história – ou melhor, certas versões com curadoria dela – pode ser extremamente útil.

As alegadas “reivindicações históricas” da China sobre territórios e águas em disputa, por exemplo, foram usadas por Pequim para apoiar sua defesa da soberania contemporânea, enquanto a narrativa anexa ao chamado “século de humilhação” por potências estrangeiras – desde da Primeiro Guerra do Ópio em 1839 até a fundação da República Popular da China (RPC) em 1949 – tornou-se uma fonte central de legitimidade para o partido.

Aos olhos dos líderes do partido, perder o controle sobre essas narrativas pode trazer consequências desastrosas.

O colapso da União Soviética – um conto de advertência severo citado várias vezes por Xi – é em parte atribuído ao “niilismo histórico”, ou a rejeição da elite governante da herança soviética.

Como resultado, o Partido Comunista Chinês guarda vigilantemente sua própria história – retocando os capítulos mais sombrios de seu passado tumultuado e apagando episódios particularmente sensíveis da memória pública.

Mas a próxima “resolução da história” não se trata apenas de remodelar o passado do partido. Mais importante, é uma forma de Xi codificar sua autoridade e supremacia no presente – e projetar seu poder e influência duradouros no futuro.

Desde a sua fundação, o partido emitiu apenas duas dessas resoluções, apresentadas pelos dois predecessores mais poderosos de Xi – Mao Zedong e Deng Xiaoping.

A resolução de Mao em 1945 o estabeleceu como a autoridade incontestável dentro do partido, após uma campanha de “retificação” de três anos que expurgou brutalmente seus oponentes políticos e ideológicos.

A resolução de Deng em 1981, entretanto, reconheceu os erros de Mao no lançamento da Revolução Cultural – uma campanha política que mergulhou o país em uma década de caos e tormento (embora concluísse que as contribuições de Mao para a revolução chinesa “superaram em muito” seus erros).

Mas, ao admitir e superar os erros do passado, Deng foi capaz de inaugurar uma nova era de reforma e abertura.

Ao emitir sua própria resolução, Xi se vê como responsável por assumir o manto dos legados marcantes de Mao e Deng, superando seus dois predecessores imediatos.

Nessa versão da história do partido, Mao levou a China a “se levantar” contra a intimidação de potências estrangeiras, Deng ajudou o povo chinês a “ficar rico” e Xi, agora, está liderando o país em um caminho triunfante para “se tornar forte”.

(Da Redação com CNN/Foto:Carlos Garcia Rawlins-Reuters)