Festuris 2021: SECRETARIA DE TURISMO ESTREITA LAÇOS COM OPERADORES INTERNACIONAIS DO SETOR

A Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu encerrou no domingo, 7, a participação no Festuris 2021, evento realizado em Gramado (RS) que buscou reconectar fornecedores e compradores do turismo nacional e internacional. O município participou com um estande e contou com a presença de empresários dos ramos da hotelaria, atrativos turísticos, receptivos e serviços turísticos de Foz do Iguaçu.

O evento começou na quinta-feira (4) e reuniu mais de oito mil participantes, entre representantes de 15 destinos internacionais, 1.700 marcas, além de jornalistas e influenciadores do ramo, assim como autoridades nacionais e internacionais que chancelam a importância do evento para o turismo da América Latina.

De acordo com o secretário de Turismo e Projetos estratégicos de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli, o objetivo foi criar um ambiente favorável para as empresas de Foz se encontrarem com os compradores do Brasil todo, especialmente da região Sul.

“Estamos reativando, fortalecendo relacionamentos e posicionando as nossas marcas nos principais mercados emissores. Nossa marca vem sendo a de mostrar Foz pessoalmente, para que eles a conheçam de verdade e não apenas por informações retiradas de outros locais”, garantiu Angeli.

A participação da pasta também cumpre um papel fundamental de articulações e parcerias com entidades nacionais e outros destinos para o intercâmbio de experiências e informações sobre legislação e melhores práticas em termos de gestão do turismo e inovação entre municípios.

Angeli ainda relatou a troca de experiências no local, como o contato com outros secretários interessados em conhecer projetos da cidade.

“Pudemos dialogar com o secretário de Turismo de Porto Alegre, Rodrigo Lorenzoni, que está interessado em conhecer o nosso projeto SandBox, o Vila A Inteligente, e também a secretária de Turismo de Gramado, Rosa Helena Volk, que deseja realizar intercâmbio de informações sobre tudo o que funciona melhor tanto em Foz do Iguaçu como em Gramado“

TRABALHO DA SECRETARIA DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

As equipes técnicas da secretaria coordenam as ações do estande e fornecem materiais promocionais, vídeos e imagens do destino Foz do Iguaçu aos participantes da imprensa e do trade turístico. São articuladas ainda algumas ações de promoção em parceria com operadoras online e offline.

O relacionamento também é estreitado com outros destinos e secretarias de turismo, Convention Bureaux, administradoras de aeroportos e aplicativos de viagens, analisando cenários para planejar e realizar atividades de promoção e marketing, em consonância com as tendências e com foco em diversos nichos de mercado.

(Da Redação com AMN)