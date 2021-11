Foz do Iguaçu: VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS PELA AGÊNCIA DO TRABALHADOR

-ALMOXARIFE – Masculino com experiência comprovada na função.

-ARMADOR – Masculino. Com experiência na função.

-ATENDENTE BALCONISTA – Com ensino médio completo.

-ATENDENTE DE CAFETERIA – Com ensino médio completo e disponibilidade de horários.

-ATENDENTE DE LANCHONETE – Masculino com disponibilidade de horários. (Perfil jovial).

-AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Necessário que já tenha trabalhado em assistência técnica e ter ensino médio completo.

-AUXILIAR DE CONFEITARIA – Com experiência na função; folgas as segundas-feiras e 1 domingo por mês.

-AUXILIAR DE COZINHA – Com experiência na função e disponibilidade de horários.

-AUXILIAR DE COZINHA – Com experiência comprovada na função e ensino médio completo.

-AUXILIAR DE COZINHA – Feminino com experiência comprovada na função.

-AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – com experiência comprovada em atendimento ao telefone, whatsapp, organização de planilhas, controle de estoque e almoxarifado.

-AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para o frigorífico LAR em Matelândia com idades entre 18 e 50 anos . Horário de trabalho no período da manhã (06hs ás 15:48 h). *Ex-funcionários devem entrar em contato antecipadamente.

-AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Possuir experiência na função e CNH.

-AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – Masculino com experiência comprovada na função. com disponibilidade de horários — preferencialmente morar na região próximo ao aeroporto ou ter meio de transporte próprio.

-AUXILIAR DE PADEIRO – Masculino com experiência na função e com disponibilidade para trabalhar no Porto Belo.

-AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA – Masculino com ensino médio completo e perfil proativo. Irá auxiliar na loja, no depósito e nas entregas.

-CARPINTEIRO – Masculino. Com experiência na função.

-CHURRASQUEIRO – Com experiência na função; realizar pré-preparo e preparo de espetinhos (carne, cafta, frango, coração etc..); saber manipular a churrasqueira (fogo, brasa, carvão, quantidade e aquecimento). Preferencialmente morar na região do porto Meira. trabalhar das 16h30 À 00h50.

-COMPRADOR – Com experiência comprovada na função; auxiliar nas compras na área de A & B.

-CONFEITEIRO – Com experiência na função para trabalhar na região da vila A.

-CONSULTOR DE VENDAS – Feminino com experiência em vendas e ensino médio completo.

-CONSULTOR DE VENDAS – Com veículo próprio para atuar na região de Foz do Iguaçu e Medianeira.; realizar venda de produtos da empresa:( proteção veicular, corretora de seguros, consórcios ) e prospectar clientes.

-COPEIRO DE HOTEL – Feminino com experiência na função.

-COSTUREIRA EM GERAL – Feminino com experiência na função.

-COZINHEIRO DE RESTAURANTE – Com experiência na função e disponibilidade de horários.

-COZINHEIRO GERAL – Com experiência na comprovada função,

-CUMIM – Ter disponibilidade de horários e boa disponibilidade física. deve residir próximo a região da vila Yolanda. auxiliar de mesa no restaurante. arrumar as mesas, retirar pratos e copos, carregar utensílios, polir utensílios, dentre outras.

-ELETRICISTA – Com experiência e curso de eletricista. Trabalhar de segunda a Sexta-feira; possuir veículo próprio; conhecer as normas, montar comandos e painéis sem energia, montar suportes, realizar leitura e interpretação de projetos, ter conhecimento técnico de rede de telefonia.

-EMPERGADA DOMÉSTICA – Feminino com experiência na função e referência; gostar de crianças; lavar, passar e cozinhar.

-ENGENHEIRO MECÂNICO – Masculino com experiência na função e fluente em árabe.

-GARÇOM – Masculino, residir na região do bairro Três Lagoas ou Três Bandeiras.

-GERENTE COMERCIAL – Feminino com experiência comprovada na função; ensino médio ou superior completo.

-MARCENEIRO – Com experiência na função ou experiência em auxiliar de marcenaria.

-MARCENEIRO – Masculino com experiência na função. Irá trabalhar na instalação de deck pergolado; cercas e portões em pvc.

-MECÂNICO – Masculino com experiência na função. Irá trabalhar com veículos leves; utilitários; caixa automática; suspensão e etc.

-MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – Masculino com experiência na função e CNH B.

-MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS – Masculino com experiência na função. (Vaga para trabalhar em outro Cidade)

-MOTORISTA CARRETEIRO – Masculino com experiência na função, para fazer o cruze Brasil e Paraguai, com CNH E.

-MOTORISTA DE CAMINHÃO – Motorista de caminhão truck. com experiência comprovada na função. saber trabalhar em equipe. possuir CNH D*.

-MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE – Motorista de caminhão toco, com experiência comprovada na função E saber trabalhar em equipe. possuir CNH D*.

-MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO – Com experiência na função, ensino médio completo e CNH D.(motorista horista ).

-OPERADOR DE CAIXA – Feminino com experiência comprovada na função e ensino médio completo.

-OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA – Com experiência experiência comprovada na função; CNH A ou B e possuir veículo próprio.

-PEDREIRO – Masculino com experiência na função.

-RECEPCIONISTA DE HOTEL – Com experiência comprovada na função.

-REPRESENTANTE COMERCIAL – Irá fazer representação das marcas de perfumaria; disponibilizar carro; ter disponibilidade para viagens curtas e ensino médio completo.

-SERVENTE DE OBRAS – Masculino com experiência na função.

-SOLDADOR – Masculino com experiência em solda mig, mag e trabalhos manuais.

-SOLDADOR MANUAL – Masculino soldador/montador; possuir CNH; realizar serviço de montagem de estruturas metálicas com solda mig e eletrodo. conhecimento em confecção de calhas e rufos.

-VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA – Masculino com experiência na função.

-VENDEDOR DE CONSÓRCIO – Com experiência em vendas; Negociar e vender produtos relacionados ao ramo de Consórcio, avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas, orientar, informar, entender o produto, elaborar estratégia de vendas, prospectar novos clientes e fazer manutenção de cartela de clientes. (Desejável veículo próprio, porém não é obrigatório).

-VENDEDOR INTERNO – Com experiência na função e ensino médio completo.

-VENDEDOR PRACISTA – Com experiência na função e ensino médio completo; irá realizar vendas de internet fibra óptica (COPEL TELECOM).

-ZELADOR – Feminino com experiência na função.

