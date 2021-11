Investimento: HOSPITAL MUNICIPAL INVESTE QUASE R$ 400 MIL NA COMPRA DE APARELHOS DE RAIOS X

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu, conforme compromisso assumido pelo diretor-presidente Dr. Amon Mendes Franco de Sousa, está reestruturando e investindo na renovação dos equipamentos da instituição.

Mais um exemplo desse comprometimento é a aquisição de dois aparelhos de raios X, com investimentos de quase R$400 mil, oriundos do convênio firmado com a Itaipu Binacional.

Segundo o diretor do hospital, os novos equipamentos, irão substituir os locados, gerando uma economia à unidade hospitalar de aproximadamente R$ 70 mil.

“A assistência à população terá um ganho de qualidade muito superior , com acesso a equipamentos de alta tecnologia”, disse Sousa.

Os novos raios X são digitais e, conforme o fabricante, a qualidade dos aparelhos irá proporcionar ao paciente e ao operador maior conforto, eficácia e segurança.

“São benefícios que trazem agilidade e mais segurança no atendimento ao paciente, que é liberado imediatamente após a conclusão do exame; além do fim de gastos com insumos de filmes e baixo índice de manutenção do aparelho”, pontuou o diretor.