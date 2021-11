Paraná: MULTINACIONAL HORSCH INVESTIRÁ R$ 200 MILHÕES EM NOVA FÁBRICA NO ESTADO

A Horsch, multinacional alemã que é fabricante de máquinas e equipamentos agrícolas, anunciou investimento de 200 milhões de reais para construir uma fábrica na Cidade Industrial de Curitiba, no estado do Paraná. A nova unidade pode iniciar as operações no início do próximo ano e a empresa planeja criação de cerca de 300 empregos na capital paranaense. Leia ainda esta notícia: BRF realizará investimento de quase R$ 20 milhões em fábrica no estado do Paraná

A nova fábrica da multinacional no Paraná

A multinacional alemã de máquinas e equipamentos agrícolas não é totalmente nova no Brasil. Ela trabalha no país desde 2017, em um galpão de aluguel na capital do Paraná, no Campo do Santana. Com o novo aporte, a empresa transferirá uma operação limitada a um galpão de 3 mil m² em terreno de 18 mil m² para uma área de 158 mil m², dos quais 32 mil m² são cobertos.

Estima-se que aumentará dos atuais 120 funcionários para 400 em cinco anos em Joinville, no estado do Paraná. Até o momento, para implantar a primeira fase da fábrica, já foram investidos R$ 50 milhões. Com a fábrica da multinacional alemã em plena função, apenas o mercado brasileiro já irá representar uma posição significativa para o resultado geral do grupo no mundo.

Projetos e empregos gerados com a nova unidade de máquinas e equipamentos

O Diretor Geral da HORSCH do Brasil, Rodrigo Duck, diz que “Com a nova fábrica entrando em operação, o que está previsto para início de 2023, a geração de novos postos de trabalho diretos e indiretos será bem maior”.

Rodrigo destaca que a Horsch está pronta para iniciar uma sólida expansão no Brasil, que é um excelente laboratório que pode tornar a adaptabilidade mais rápida e atender com mais precisão as necessidades de produção de diferentes culturas e regiões do Brasil. O executivo da multinacional alemã diz ainda que a empresa vai produzir nesta fábrica no Brasil, máquinas com avançadas tecnologias como Inteligência Artificial que consegue aprender e resolver no mais rápido instante, problemas que acontecem no campo, durante a operação.

Com investimento de R$ 40 milhões e a criação de 130 novos empregos, a cidade de Londrina, no estado do Paraná vai receber uma nova fábrica. Será construída no município a maior unidade brasileira da Rizobacter. A empresa faz parte do grupo Bioceres Crop Solutions, listado na NASDAQ, provedor global em soluções projetadas para a sustentabilidade no setor do agronegócio.

O projeto prevê uma nova fábrica com dois laboratórios, galpão de produção, escritório administrativo e refeitório, em uma área de cerca de 65 mil metros quadrados. O empreendimento deve gerar aproximadamente 130 novos empregos na cidade de Londrina, no Paraná. O prefeito Marcelo Belinati comemorou a chegada da multinacional em Londrina. Além dos reflexos no mercado de trabalho, ele destaca que a implantação da companhia também representa um novo avanço no projeto de industrialização no município.

De acordo com o gerente-geral da Rizobacter no Brasil, Nilton Elteto, a localização de Londrina também foi levada em conta no momento de decidir pelo investimento na cidade para sediar a fábrica de produção da linha de adjuvantes. Ele explica que, atualmente, a matriz da empresa fica em Cambé e, com a ampliação, optou-se por manter as operações da companhia na região.