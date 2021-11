Paraná: OPERAÇÃO FECHA QUARTEL V, COLOCA POLICIAIS NAS RUAS DA CAPITAL E DEMAIS REGIÕES

A Polícia Militar do Paraná desencadeou mais uma vez a Operação Fecha Quartel em todo o Estado do Paraná. Apenas em Curitiba, na Região Metropolitana e Litoral, foram aplicados mais de 380 policiais. A Operação, que está na sua quinta edição, acontece nesta sexta-feira (05/11) e visa reforçar o patrulhamento nas áreas comerciais, residenciais e com maior índice de ocorrências, além do efetivo já aplicado no policiamento ordinário.

Segundo o Subcomandante-Geral da PM, coronel Rui Noé Barroso Torres, a operação acontece em todo o estado e foi empregado o efetivo administrativo em complemento ao policiamento ordinário já aplicado pelas unidades de área. “Esse esforço é para que haja um recobrimento da malha e um reforço no policiamento e tem como objetivo elevar a sensação de segurança da população paranaense. Os índices já tem apresentado uma diminuição nos furtos e roubos, entre outros crimes, não só em Curitiba, mas também nas cidades da Região Metropolitana”, disse.

A Operação Fecha Quartel V é uma iniciativa do Comando-Geral, coordenada pelo Subcomando-Geral, para colocar o máximo de efetivo possível nas ruas, a fim de que os policiais militares de diferentes áreas e responsabilidades dos setores administrativo e operacional trabalhem em conjunto no policiamento ostensivo, atendimento de ocorrências, abordagens a pessoas e veículos, fiscalizações de pontos comerciais, bloqueios de trânsito e reforço policial nos eixos comerciais e residenciais com maior circulação de pessoas.

“Essa operação também acontece em um momento que as medidas de restrições contra a Covid-19 estão mais flexíveis. Com isso, mais pessoas estão nas ruas, nos restaurantes, nos bares e é necessário que haja um reforço no policiamento”, complementou o coronel Barroso.

A aplicação dos efetivos foi feita criteriosamente por cada unidade operacional, a fim de intensificar a presença nos pontos mais sensíveis indicados pela análise criminal, que congrega informações de crimes, horários mais visados pelos criminosos e tipos de delitos mais praticados em cada localidade.

UNIDADES ESPECIALIZADAS – Os batalhões que desenvolveram missões específicas nas áreas rodoviárias, ambiental, operações especiais e de patrulhamento tático também agiram na operação Fecha Quartel III. Em todo o Paraná, haverá ações nas estradas estaduais, promovidas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), fiscalizações e atendimento de denúncias de crimes ambientais por parte do Batalhão de Polícia Ambiental Força-Verde (BPAmb-FV), além de reforço de patrulhamento tático pelas companhias do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).