Parceria: RÚSSIA E VENEZUELA ESTÃO PRESTES A REALIZAR GRANDES PROJETOS NA ÁREA DO PETRÓLEO E GÁS

“Temos grandes planos que discutimos hoje, em todas as áreas das relações bilaterais”, disse Lavrov após as negociações com seu homólogo venezuelano, Félix Plasencia.

“Continuaremos implementando todos os planos pela linha da comissão de alto nível nas áreas econômico-comercial e de investimentos. Há na verdade grandes planos que estão perto de serem realizados, incluindo a colaboração na área do uso pacífico do espaço exterior, na área dos transportes, logística, na área do petróleo e gás e do turismo”, adicionou o ministro. O ministro russo destacou que Moscou e Caracas têm contatos estreitos em todas as esferas. Lavrov informou que na reunião os chanceleres também discutiram a cooperação na área de defesa, entre outros assuntos. A Rússia está disposta a enviar seus observadores para as eleições municipais e regionais que ocorrerão na Venezuela em 21 de novembro. Lavrov disse que a União Europeia e a Organização das Nações Unidas também foram convidadas a enviar seus especialistas à Venezuela. (Da Redação com Sputnik)