Política: DIRIGENTES DO PL SÃO AVISADOS DE FILIAÇÃO DE BOLSONARO

Dirigentes do PL já foram avisados de que o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo no domingo (7) e deve anunciar em breve sua filiação ao partido. Segundo dirigentes da sigla de Valdemar da Costa Neto, o ato de filiação deve ocorrer dia 22, em Brasília, em grande ato que unirá não só integrantes do partido, mas também do PP.

O anúncio da filiação será o prenúncio do casamento do PL com o PP. Isso porque a ida de Bolsonaro para o PL embute acordo para que o PP, partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, indique o candidato a vice na chapa do presidente em 2022, quando ele deve disputar a eleição.

Ciro Nogueira participou da costura do acordo. Até o fim, ele brigou para Bolsonaro migrar para o PP, de olho no crescimento da bancada que a ida do presidente para o partido poderia acarretar. Pesou para o presidente, porém, o fato de que o PL tem menos arestas a aparar com o campo político dele do que o PP, que ocupa cargos importantes em governos da região Nordeste, majoritariamente comandados por partidos de oposição.

(Da Redação com CNN/Foto:Alan Santos-PR)