Serviços: PRIMEIRO ‘FOZ COMUNIDADE’ DO ANO SERÁ DIA 20, NO MORUMBI

A 11ª edição do Foz ComUnidade de 2021 será no próximo dia 20 de novembro (sábado), das 8h às 14h na Associação de Moradores do Morumbi III, no cruzamento das ruas João Batista Frigola com Cisne, região Leste de Foz do Iguaçu. A feira de serviços públicos, que retornaria no último dia 6 na região Sul, terá a segunda etapa dia 4 de dezembro na região do bairro Cidade Nova I.

O Foz ComUnidade reúne, em único local, oportunidades de agendamentos para tirar documentos e vacinas, atualização de cadastros, testes rápidos, escolinha de trânsito e atividades de lazer para crianças e mais. Idealizada e organizada em 2018 pelo prefeito Chico Brasileiro para aproximar o governo municipal da população, já foi realizada em todas as regiões de Foz do Iguaçu.

No ano passado, a iniciativa acabou suspensa para evitar aglomerações devido a pandemia do coronavírus (covid-19). A Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade iniciou o levantamento, junto às demais secretarias, para identificar os serviços que serão ofertados pelas pastas.

A partir do diagnóstico será realizada uma divulgação para todos aproveitarem a oportunidade, disse a diretora de Direitos Humanos, Mazé El Saad. A última edição do Foz ComUnidade, um pouco antes da pandemia, treve vacinação de adultos e crianças, realizados testes rápidos, além da atualização de dados para cirurgias e consultas.

A feira incluiu ainda cadastro de vagas para CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil), agendamento para troca de luminárias, solicitações para pavimentação de ruas, corte de cabelo, atualização do Cadastro Único, emissão de guias do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), escolinha de trânsito do Foztrans (Instituto de Transporte e Trânsito), recreação para as crianças, entre outros serviços.

No local, os moradores puderam depositar entulhos e inservíveis como móveis, restos de construção, madeira entre outros, em caçambas da Cooperativa Ambiental do Oeste (COOPERAOESTE). A Secretaria de Meio Ambiente mobilizou um caminhão da Coleta Seletiva para recolhimento de materiais recicláveis.

