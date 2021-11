Coluna Caio Gottlieb: DEVILLE TRAZ WESTIN PARA O BRASIL

Parceiros já de muitos anos na operação do São Paulo Airport Marriott, em Guarulhos, os dois grupos se uniram para implantar na capital paulista a primeira unidade da bandeira Westin no país.

Com 187 apartamentos e suítes, o novo hotel, enquadrado na categoria luxo, será instalado no bairro Itaim Bibi e tem inauguração prevista para 2024.

A Westin é uma das 30 marcas da Marriott, a maior cadeia de hotéis do mundo, com 1 milhão de quartos e 7.200 propriedades em 134 países.

Fundada pelo ex-governador Jaime Canet Junior, a rede Deville é comandada hoje por seu filho, Jayme Canet Neto, e administra nove hotéis no Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e São Paulo.

A empresa dispõe de aproximadamente 1,6 mil acomodações e emprega 800 funcionários.

