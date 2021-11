Economia: GUEDES SOBRE CORTE TEMPORÁRIO DAS ALÍQUOTAS DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

De acordo com a mídia, Guedes também pontuou que a modernização do bloco é essencial e que a integração do mercado digital regional é um aspecto fundamental nesse processo.

Na sexta-feira (6), o governo anunciou a redução temporária de 10% das alíquotas do imposto de importação incidentes sobre boa parte das compras externas do país, antecipando de forma unilateral a iniciativa em negociação com os parceiros do Mercosul, relatou a IstoÉ Dinheiro.

A medida, segundo o governo, teria como intuito a necessidade urgente na qual o país se encontra de lidar com os altos índices de inflação.

O ministro também destacou que o país está saindo da pandemia, mas o crescimento da dimensão digital segue em ritmo “muito acelerado”, e voltou a dizer que o Mercosul ficou para trás na corrida de integração global, pontuando que a revolução digital é a “segunda grande oportunidade de relançamento das nossas plataformas”.

Não é a primeira vez que Guedes critica o bloco mercosulino. Em junho, o chefe da Economia brasileira disse que “o Mercosul impediu o Brasil de se desenvolver”.

No entanto, segundo o professor do curso de Relações Internacionais da Inest/Uff, Marcio Malta, entrevistado pela Sputnik Brasil, a fala do ministro “é reprodução de um neoliberalismo tacanho porque é um discurso que visa modernização, mas nada mais é do que uma liberalização do comércio” uma vez que “tem como objetivo abrir a economia nacional para interesses forasteiros e de mercado”.

(Da Redação com Sputnik)