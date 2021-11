Lembrando que o Plantão Covid é o primeiro canal para atendimento dos casos suspeitos e agendamento de exames RT-PCR.

As coletas são realizadas no setor da Triagem do Pronto-Socorro Respiratório do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, somente mediante marcação prévia via Plantão.

Os serviços podem ser solicitados pelos números 0800-6455655 (ligação gratuita) e (45) 3521-1800 (whatsapp e ligação).

(Da Redação com AMN)