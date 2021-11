Foz do Iguaçu: PREFEITURA CONVOCA NOVOS ESTAGIÁRIOS APROVADOS EM PROCESSOS SELETIVOS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está convocando 47 estagiários aprovados nos Processos Seletivos nº 001/01/2021 e 002/01/2021 a comparecer junto à Diretoria de Gestão de Pessoas, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 280 (anexo a sede da prefeitura) para apresentação dos documentos.

O chamamento foi publicado na segunda-feira (08) no Diário Oficial do Município e pode ser acessado através do link: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5045&diario.

Os estudantes deverão se apresentar na quinta-feira, dia 11 de novembro, conforme os horários determinados no edital, das 8h30 às 15h. São acadêmicos dos cursos de Pedagogia, Formação de Docentes de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Enfermagem, Farmácia, Direito, Administração e Midias Digitais.

Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identificação – RG (original e fotocópia); Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e fotocópia); Carteira de Vacinação (original e fotocópia); Declaração de matrícula escolar (original e fotocópia) expedida há no máximo 60 dias. Os candidatos que se declararam baixa renda devem comprovar esta condição no ato da convocação, através do Cadastro Único (CadÚnico).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2105-1436, na Divisão de Estágio da Prefeitura.

(Da Redação com AMN)