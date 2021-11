Foz do Iguaçu: PREPARE A SUA SELFIE, #CATARATASDAY SERÁ CELEBRADO NESTA QUINTA (11)

Nesta quinta-feira, 11, as Cataratas do Iguaçu estarão abertas para toda a população iguaçuense que desejar participar das comemorações de dez anos do #CataratasDay. O evento que já se tornou tradicional na cidade celebra a escolha das quedas d’água como uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza, eleita em 2011 pela Fundação Suíça New7Wonders.

Uma cerimônia solene no evento está marcada para 9h, que contará com a presença do prefeito, autoridades argentinas, do diretor da New7Wonders e criador do concurso, Jean Paul de La Fuente, além de representantes do turismo do Brasil e da Argentina.

Ainda por conta da pandemia não serão ofertados ônibus para o transporte dos moradores até o atrativo, entretanto, a entrada e o estacionamento serão gratuitos ao longo do dia para os moradores de Foz do Iguaçu. Será necessário apenas apresentar um comprovante de residência e um documento com foto. Quem participar poderá aproveitar apresentações especiais, com a Orquestra da Guarda Mirim.

O prefeito exaltou o trabalho feitos ao longo dos últimos dez anos para o aproveitamento da conquista em prol do turismo na cidade.

O secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, também afirma que as comemorações para a data devem ser aproveitadas por todos os moradores da cidade. “Foi uma grande vitória para a região trinacional. Um feito alcançado em conjunto com a sociedade e as instituições que representam o turismo. Agora, no dia 11, vamos todos postar fotos com a #CataratasDay e comemorar essa conquista e divulgar essa Maravilha que temos na cidade”, contou.

ATRAÇÕES ON-LINE

Toda a organização será feita pela Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu, juntamente com Instituto ICMBio e com a Cataratas S.A. Haverá ainda 10h de live diretamente do Parque Nacional do Iguaçu, transmitidas pelas mídias sociais do Destino Iguaçu e pelo atrativos da cidade.

O objetivo é contar todo o histórico da campanha que envolveu dois países, Brasil e Argentina, e mostrar todo o que as Cataratas do Iguaçu representam para a região.

“A cada ano dessa conquista, vemos as mídias sociais inundadas de pessoas com imagens incríveis nesse que é um dos atrativos mais importantes do planeta. A região trinacional se orgulha disso”, comentou Yuri Benites, presidente do Conselho Municipal de Turismo – Comtur.

