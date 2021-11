Imunização: SAÚDE ABRIRÁ AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO EM ADOLESCENTES E DOSE DE REFORÇO PARA IDOSOS E TRABALHADORES DA SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde abrirá às 13 horas desta terça-feira (09) o agendamento online para vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos (com ou sem comorbidades), dose de reforço para idosos, imunossuprimidos e trabalhadores de saúde e também para antecipação da segunda dose em moradores que tenham a aplicação da Pfizer prevista para até 30 de novembro.

Serão disponibilizadas mais de 4 mil doses para estes públicos, que poderão se vacinar entre quarta e sexta-feira (dias 10, 11 e 12 de novembro). Para agendar a vacinação, é necessário acessar o site: https://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/ e escolher a unidade de saúde mais próxima.

No dia da vacinação, é preciso levar um documento oficial com foto, CPF, cartão SUS (quando possuir) e um comprovante de residência. O atendimento nas unidades de saúde será das 8h às 18 horas.

Para adolescentes, se faz necessária a autorização dos pais ou responsáveis, verbal no ato da vacinação ou por escrito. Os trabalhadores da saúde devem apresentar algum documento que comprove o vínculo com o serviço (carteira de trabalho, holerite ou declaração da instituição).

Poderão receber a dose de reforço idosos e trabalhadores da saúde que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos seis meses e imunossuprimidos que tenham tomado a segunda dose ou a dose única há 28 dias.

Foz do Iguaçu tem até o momento 107,7% da população adulta vacinada com a primeira dose ou dose única e 90,5% com a segunda dose. Em adolescentes, já são quase 70% com a primeira dose.