NOSSA FAMÍLIA É DEUS. CREIA E ELA SERÁ SALVA!

“Eles responderam: ‘Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa’?” (Atos dos Apóstolos 16:31).

Deus ama a família. Foi Ele mesmo quem a estabeleceu como primeira instituição da terra. O problema é que muitos baniram o Senhor dos seus lares e, como consequência, passaram a ver suas famílias caminharem rumo à falência.

Os valores que deveriam formar a base familiar, como o amor, a confiança, o respeito, a dignidade e a honra são facilmente vendidos e colocados de lado.

Ganham espaço o egoísmo, a ganância e o desamor, passando a ruir com aquilo que estava projetado para ser harmonioso, estável e feliz.

O versículo bíblico de hoje remete-nos à história de um pai de família que, devido aos muitos problemas, estava a ponto de se suicidar.

Ao perguntar a Paulo e Silas o que era preciso fazer para ser salvo, aquele psi de família obteve esta simples resposta: “crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua família”. Excelente saída para os problemas que a família enfrenta hoje: Crer no Senhor Jesus!

Deus possibilita um novo começo à sua família, pela fé em Jesus! Sobre bases sólidas e confiáveis, vocês poderão viver em harmonia…

Entregue a sua vida e família nas mãos do Senhor, somente Ele pode restaurar e transformar o seu lar.

Deus nos propõe a fé! Não a fé em qualquer um, ou qualquer coisa… Mas a fé em Jesus Cristo, seu Filho! Creia que, com Cristo, você poderá reconstruir o seu lar com a paz e alegria do Senhor.

Resgate a sua família pela fé!

– Aceite a Cristo pela fé! Receba-O em sua vida e abra as portas da sua casa para que Ele entre e habite com vocês.

– Confesse a Ele os seus pecados e abandone aquilo que tem prejudicado a harmonia e o amor em seu lar.

– Estude e partilhe com a sua família os ensinamentos da Bíblia.

– Torne o seu lar um ambiente propício para paz, oração, louvor, diálogo e cuidado em amor.

– Também temos a responsabilidade de orar constantemente pela por nossas famílias. Ore!

OREMOS: Senhor nosso Deus e Pai, cuida da minha família… Ajuda-nos a vencer todos os problemas que têm nos afastado no dia a dia. Transforma e conserta aquilo que foi quebrado pelas brigas, discussões, problemas e decepções que tivemos. Cura as feridas que causamos uns nos outros. Eu creio em Ti, Senhor, salva a minha vida e a minha família! Entra na minha casa e transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço, amém!

(Com Bíblia OnLine)