Tech News: COMPUTADOR APPLE FEITO À MÃO POR JOBS É VENDIDO POR 400 MIL DÓLARES

Um computador Apple original, construído à mão pelos fundadores da empresa Steve Jobs e Steve Wozniak há 45 anos, foi vendido nesta terça-feira (9) por 400 mil dólares (aproximadamente R$ 2,1 milhões) em um leilão nos Estados Unidos.

Esperava-se que o funcional Apple-1, tataravô dos elegantes Macbooks de cromo e vidro de hoje, alcançasse 600 mil dólares (cerca de R$ 3,2 milões) no leilão na Califórnia.

O chamado “Chaffey College” Apple-1 é um dos 200 feitos por Jobs e Wozniak no início da odisseia da empresa, que passou de um empreendimento de garagem a um gigante de 2 trilhões de dólares.

O computador é ainda mais exclusivo porque é revestido de madeira koa, uma madeira nativa do Havaí. Apenas alguns dos 200 originais foram feitos com esse material. Jobs e Wozniak vendiam o Apple-1 por peças. Uma loja de informática que recebeu um pedido de cerca de 50 unidades decidiu revestir algumas delas com a madeira, segundo a casa de leilões.

“Este é um tipo de cálice sagrado para os colecionadores de eletrônicos antigos e tecnologia informática”, explicou o especialista em Apple-1 Corey Cohen ao Los Angeles Times. A casa de leilões John Moran Auctioneers disse que o dispositivo, que vem com um monitor de vídeo Panasonic 1986, teve apenas dois proprietários.

“Foi comprado originalmente por um professor de eletrônica do Chaffey College em Rancho Cucamonga, Califórnia, que mais tarde o vendeu para um de seus alunos em 1977”, explica a casa de leilões em seu site.

O Los Angeles Times informou que o estudante, que não foi identificado, pagou apenas 650 dólares (aproximadamente R$ 3,5 mil) por ele na época. Embora os 400 mil doláres representem um grande retorno sobre o investimento para o ex-aluno, o preço está muito longe do recorde de tal dispositivo.

A casa Bonhams vendeu um Apple-1 funcional que chegou ao mercado em 2014 por mais de 900 mil doláres (cerca de R$ 4,9 milhões).

A Apple pegou a estrada para o sucesso no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, mas quebrou depois que Jobs e Wozniak saíram.

A empresa foi revitalizada no final da década de 1990 e Jobs voltou ao grupo como CEO. Ele supervisionou o lançamento do iPod e, posteriormente, do iPhone, o telefone que mudou o mundo, antes de sua morte em 2011.