Turismo: O IMPACTO DA MUDANÇA CLIMÁTICA NO CICLO DE VIDA DO NEGÓCIO HOTELEIRO

A pandemia da Covid-19 acirrou o interesse das pessoas em temas em como os impactos da mudança climática, reciclagem de resíduos, redução de uso de plásticos e gerou maior sentimento de responsabilidade social.

Essa mudança nos valores e nas expectativas dos consumidores pressiona investidores, credores e proprietários de empresas a priorizarem aqueles investimentos que seguem os princípios ESG — sigla em inglês para designar as boas práticas ambientais, sociais e de governança. Como consequência, empresas dos mais diversos segmentos estão trabalhando para se adaptar, colocando ESG como um componente fundamental de seus negócios.

Diante desse contexto, a indústria hoteleira tem uma grande responsabilidade e um papel essencial a desempenhar, pois faz parte, ao mesmo tempo, de dois dos maiores setores da economia: o mercado imobiliário e a indústria do turismo.

A hotelaria deve participar ativamente desse processo, considerando o impacto que a construção, a reforma e a operação dos seus ativos têm no meio ambiente, na comunidade local e na vida dos seus funcionários. Para destacar essa relevância, um estudo recente do time europeu da JLL Hotels & Hospitality mostrou que a construção de imóveis comerciais no mundo contribui com 39% da emissão total de CO2 e emprega 13 milhões de pessoas.

Da mesma forma, segundo estimativas da WTTC (World Travel & Tourism Council), antes da pandemia, a indústria do turismo respondia globalmente por cerca de 11% dos empregos (cerca de 334 milhões de pessoas) e pouco mais de 10% do PIB mundial.

Sendo assim, ainda que essa tenha sido a atividade mais afetada durante os últimos 18 meses e a expectativa agora seja de retomada, as discussões e o foco não podem se limitar apenas a “quando”, “quanto” e um “simples” “como”, pois, agora, esse caminho precisa ser trilhado de uma maneira sustentável.

No que tange à construção de novos hotéis, existem diversos certificados — como LEED, BREEAM e EDGE — que são conferidos segundo critérios de sustentabilidade. Também é importante ressaltar ainda que as atenções e os esforços não devem estar voltados apenas para os novos empreendimentos, mas também na readequação e para a reforma dos já existentes.

Porém é na operação que os hotéis ganham destaque e seu impacto fica mais evidente, uma vez que esses empreendimentos funcionam normalmente 24 horas por dia, 365 dias por ano.

