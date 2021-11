Foz do Iguaçu: FORÇA-TAREFA VAI ATUAR NA SEGURANÇA DA ÁREA CENTRAL

O prefeito adiantou nesta quarta-feira (10) que uma força-tarefa vai atuar no combate aos furtos de cabos de cobre no centro de Foz do Iguaçu. Brasileiro discutiu as medidas na reunião com representantes dos órgãos de segurança e comerciantes da região. O furto de cabos, principalmente da fiação subterrânea, afeta o fornecimento de energia elétrica no local.

Participaram do encontro membros das forças de segurança e representantes da área comercial do centro de Foz do Iguaçu, principalmente da Avenida Brasil. O secretário de Segurança Pública, Reginaldo Silva, apontou as demandas e tratativas do encontro.

O empresário Walter Venson, da Acifi (Associação Empresarial e Comercial) defendeu um trabalho de inteligência no período noturno quando ocorre a maioria dos delitos. Nesta semana, o furto de cabos afetou o atendimento do Procon e demais estabelecimentos próximos.

POLICIAMENTO OSTENSIVO

Sobre as ações contra a rede de distribuição de energia elétrica, o secretário de Segurança Pública adiantou que irá contatar representantes da Copel para ajustes nas caixas de acesso à rede elétrica. A intenção é implantar mecanismos que dificultem o acesso dos criminosos que estão furtando a fiação.

Reginaldo Silva também destacou que a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão intensificar o trabalho de policiamento ostensivo na área central. Os participantes do encontro abordaram a necessidade de ações integradas na área central envolvendo os órgãos de segurança, assistência social, saúde, bem como órgãos de fiscalização aos vendedores ambulantes.

A reunião contou ainda com participação do presidente da Câmara de Vereadores, Ney Patrício, do vice-prefeito delegado Francisco Sampaio, capitão André Ribas da PMPR, Onofre dos Santos da Polícia Civil, Fernando Portinho da Cape/Sesp, Carlos Bordin, Gildo Fonseca e Maurício Costa do núcleo da Avenida Brasil.

(Da Redação com AMN)