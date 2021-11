Foz do Iguaçu: FUNDAÇÃO CULTURAL ABRE EXPOSIÇÃO SOBRE ISOLAMENTO SOCIAL HOJE, 12

A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu inaugura às 19h de hoje (12), a exposição “Lockdown, a Exteriorização de um Isolamento”. A mostra exibe artes de Roger Dourado a partir de ambientes gráficos computacionais em categorias como gravura digital, programas de modelação 3D, edição de fotografias e imagens e animação.

Os trabalhos foram criados com diferentes tipos de programas como Procreate e Photoshop. A exposição evidencia os sentimentos e a visão do artista do momento que mudou a história da humanidade para sempre. As pinturas variam entre retratos de conhecidos que acompanharam Roger no cotidiano da pandemia e cenas do dia-a-dia durante o isolamento.

“Lockdown, a Exteriorização de um Isolamento”, é a expressão existencialista do artista, num momento atual, com tecnologia atual, que liga a todos de alguma maneira, após um tempo em que ninguém é foi o mesmo. O cronograma do evento terá bate-papo com o artista, explanação do processo de criação da arte digital e comentários do artista sobre suas peças.

SERVIÇO

Local: Fundação Cultural.

Data: 12 de novembro de 2021.

Hora: 19h

Entrada Franca

(Da Redação com AMN)