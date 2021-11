Paraguay: BANCADA DE LA ANR ABANDONÓ SESIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMISIONES

La Junta Municipal de Ciudad del Este realizó esta mañana la primera sesión ordinaria con la presentación de la lista de concejales que integrarán las diferentes comisiones asesoras para el periodo 2021-2022.

La única minuta escrita presentada en base a la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal Art. 30, Sobre la integración de las Comisiones Asesoras, y conforme a la Resolución Nro. 741/90 del Reglamento Interno, fue realizada por el bloque integrado por el presidente de la Junta Municipal Pedro Acuña y los concejales Valeria Romero, Oscar González, Sebastián Martínez, Alison Anisimoff, Víctor Torales y María Portillo.

El bloque colorado no presentó ninguna minuta escrita tal cual dicta la carta orgánica municipal, sino únicamente una minuta oral en medio de la minuta escrita, con algunos nombres para integrar las comisiones.

Luego de un extenso debate, y abandono del bloque colorado, la minuta escrita de conformación de las comisiones asesoras fue tratada y aprobada por los concejales presentes en la sesión.

La conformación de las Comisiones Asesoras Permanente del Legislativo para el periodo 2021-2022 quedó conformada de la siguiente manera:

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

Presidente: María Portillo Verón

Miembros: Fabiana Valeria Romero y Oscar Rubén González

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Presidente: Valeria Fabiana Romero

Miembros: Alison Anisimoff y Sebastián Martínez

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Presidente: Víctor Torales

Miembros: Valeria Romero y Federico González

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Presidente: Sebastián Martínez

Miembros: Víctor Torales y Oscar Rubén González

COMISIÓN DE SALUD, HIGIENE, SALUBRIDAD, Y AMBIENTE

Presidente: Richard Alfonzo

Miembros: María Portillo Verón y Valeria Fabiana Romero

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Presidente: Oscar Rubén González

Miembros: Ernesto Guerín y Víctor Torales

COMISIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO HUMANO

Presidente: Jaime Méndez

Miembros: Sebastián Martínez y Oscar Rubén González

COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TRÁNSITO

Presidente: Alison Anisimof

Miembros: Liz Magnolia y Sebastián Martínez

El presidente de la Junta Municipal, Pedro Acuña, al término de la sesión manifestó que las comisiones fueron conformadas como dicta la Ley Orgánica Municipal.

“Ayer (lunes) estuvo el concejal Federico González por la junta, donde nos pidió integrar la comisión de obras e infraestructura, le incluimos en esa comisión, y hoy en la sesión toma otra determinación y abandona la sesión, creo que le falta un poco más de madurez política y de asumir una postura, nosotros vamos a hacerle participar a todos, tal es así que todos los del bloque minoritario integran una comisión, incluso algunas son presididas por ellos”, indicó.

Agregó que, “en cualquier parte del mundo la mayoría decide, cada concejal tiene un voto, los que no dieron su voto fueron aquellos caprichosos que abandonaron la sesión. La mayoría es la que decide como cualquier cuerpo legislativo del mundo. No somos omnipotentes, el error de ellos fue presentar de forma irregular, el reglamento dice que se debe presentar una minuta como una hora antes de la sesión y ellos no lo hicieron”, señaló.

Por último, expresó que el bloque colorado tuvo todo el tiempo para presentar una minuta en forma como dice la ley. “Ellos tuvieron todo el tiempo del mundo para presentar su minuta, uno de ellos (Federico González), estuvo reunido con nosotros, dijo que quería integrar una comisión, se respetó su pedido, pero al final como un niñito caprichoso abandonó la sesión”, culminó Acuña.

