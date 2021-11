Campanha “Natal Feliz: NENHUM PRATO VAZIO” SERÁ LANÇADA NO PRÓXIMO DIA 17, NA GUARDA MIRIM

Iniciativas públicas e privadas estão unidas na campanha “Natal Feliz: Nenhum Prato Vazio”, com o objetivo de arrecadar alimentos que serão distribuídos a pessoas em situação de vulnerabilidade, visando reduzir as desigualdades e atenuar a fome e a segurança alimentar.

O lançamento da campanha será no próximo dia 17 (quarta-feira), às 10h, na Guarda Mirim, com a apresentação de sua Banda Filarmônica, composta por 40 membros assistidos pela organização. As arrecadações vão até dia 11 de dezembro.

A campanha “Natal Feliz: Nenhum Prato Vazio” foi idealizada pela Guarda Mirim, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, OAB Foz do Iguaçu, Cáritas, Rotaract, Copefi, Sociedade Beneficente Islâmica e Bloco Papai Urso.

A estratégia de arrecadação conta com o envolvimento de supermercados da cidade, que deixarão um carrinho de compras devidamente identificado na entrada do estabelecimento, para que aqueles que queiram e possam contribuir tenham mais facilidade para participar da campanha.

Também serão realizadas ações, aos sábados, na área externa dos supermercados, com distribuição de folders de divulgação e incentivo às doações. O ponto de arrecadação fixo será na Guarda Mirim, localizada na rua Tadeu Trompichski, nº 56, Vila Maracanã, de segunda a quinta-feira das 8h às 16h, e sexta-feira das 8h às 14h.

Segundo Hélio Cândido do Carmo, presidente da Guarda Mirim, tem sido recorrente a procura por ajuda na instituição, principalmente em relação a doações de alimentos. “A partir disso surgiu a ideia da campanha, que foi pensada para suprir as necessidades básicas da população”, afirma.

Para a secretária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Kelyn Trento, com a aproximação do fim do ano, as pessoas tendem a ser mais solidárias umas com as outras.

O presidente da Guarda Mirim reforça a importância da participação daqueles que podem ajudar outras pessoas a terem um Natal digno. “Para que a campanha seja um sucesso queremos contar com engajamento de todos, para que as famílias que neste momento estão passando por dificuldades continuem recebendo a assistência necessária”, complementa Hélio.

(Da Redação com AMN)