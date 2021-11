Foz do Iguaçu: ARTESÃOS PARTICIPAM DE ENCONTRO SOBRE ORGANIZAÇÃO DA CLASSE NO SETOR CULTURAL

A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu e Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Estado do Paraná (SEJUF), promoveu nesta sexta-feira, 12, um encontro com artesãos do município para o debate sobre temas importantes, como a organização da classe e editais de financiamento a níveis nacional e municipal.

O encontro foi conduzido pelo coordenador de Geração de Emprego e Renda da Sejuf, Alberto Ricardo Opolz, além de contar com a participação do diretor-presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, e da coordenadora de Incentivo a Cultura, Fabiana Zelinsk.

Entre os principais assuntos, estava o edital de chamamento público para o credenciamento dos educadores artístico-culturais e do projeto Foz Fazendo Arte, ambas as iniciativas promovidas pela Fundação a fim de valorizar o trabalho dos artistas.

Juca ainda destacou outros editais abertos, como o subsídio Mensal para espaços artísticos e culturais, microempresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as atividades interrompidas por conta da pandemia da Covid-19.

Ainda durante o encontro, Opolz respondeu a outros questionamentos, como a portaria que institui o Programa do Artesanato Brasileiro e a Casa do Artesanato Paranaense, que será inaugurada em Curitiba com peças de todo o Estado, promovendo ainda mais a cultura e o turismo na retomada pós-pandemia.

“É importante reunir profissionais que por vezes possuem dúvidas simples, mas que não conseguem resolução. Assim os ouvimos e elaboramos alternativas para a solução e também apresentamos propostas para novos projetos”, afirmou Opolz.

