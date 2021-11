O COMANDO DE DEUS PARA NOSSAS VIDAS É PERFEITO!

OREMOS: Sr. Deus todo-poderoso, Paizinho do céu, a vida às vezes surpreende-nos, com coisas boas, alegrias, mas também com dores e sofrimentos. Ajuda-me a confiar em Ti, tanto nos bons como nos maus momentos. Ensina-me a crer e ter esperança na Vida plena que tens preparado para mim. Te entrego o meu futuro e todos os meus planos, pois pertenço a Ti. Afinal, tudo é Teu! Tu és meu Senhor, toma conta da minha vida e da minha família. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço… Amém!