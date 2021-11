Sanções: LÍDER DE BELARUS AMEAÇA CORTAR FORNECIMENTO DE GÁS PARA A EUROPA

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, ameaçou cortar o fornecimento de gás para a Europa caso a União Europeia imponha sanções ao seu regime. Além do gás, o transporte de mercadorias pelo país também foi ameaçado pelo líder. As ameaças foram feitas em meio a uma crise de imigrantes na fronteira com a Polônia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco ampliaria as sanções ao país e acusou o governo de Lukashenko de encaminhar imigrantes para as fronteiras da UE tentando desestabilizar o bloco. “Estamos aquecendo a Europa e eles estão ameaçando fechar a fronteira […] E se cortarmos o gás para eles? Recomendo que os líderes da Polônia, Lituânia e outras pessoas sem cabeça pensem antes de falar. Não devemos parar de defender nossa soberania e independência”, afirmou Lukashenko.

Cerca de 40% do gás consumido pela UE é importado dos russos, sendo que 20% desta quantia passa pelo território de Belarus.

(Da Redação com Jovem Pan)