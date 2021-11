Turismo: ALAGOAS PASSA A RECEBER VOOS DIRETOS REGULARES DE 19 DESTINOS

Alagoas chegou a marca de 19 destinos ligados por voos regulares e diretos. Entre as novas rotas para o Aeroporto de Maceió, estão destinos como Presidente Prudente, Uberaba, São José do Rio Preto, Curitiba, Campo Grande e Porto Alegre.

Em comparação ao ano passado, o fluxo de passageiros no terminal aumentou 79,74%. A previsão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) é que esse número cresça ainda mais, já que os meses de novembro a fevereiro são considerados estratégicos devido a grande procura de viajantes pelo destino no período de férias.

“Estamos entrando na alta temporada e esse aumento no número de voos é muito importante, já que facilita a chegada dos turistas até o nosso Estado. O cenário econômico para o setor turístico é bem promissor e o governo de Alagoas vem apostando neste momento para acelerar a economia alagoana”, afirma o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcius Beltrão.

O Governo do Estado também segue realizando um intenso trabalho de promoção e divulgação do Destino Alagoas, fechando parcerias com as principais operadoras do país, a exemplo da Decolar, Rappi Travel, CVC, Azul Viagens e Agaxtur, e potencializando o trabalho de atração e promoção do Destino.

(Da Redação com Mercado & Eventos/Foto: Kaio Fragoso)