Economia: ELON MUSK VENDEU MAIS US$ 687 MILHÕES EM AÇÕES DA TESLA

Há alguns dias, o CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu mais de US$ 1,1 bilhão em ações da companhia, mas parece que ele não parou por aí. Na última rodada, o bilionário vendeu mais US$ 687 milhões em papéis da Tesla — foram mais de 600 mil ações vendidas em múltiplas operações financeiras.

No início dessa semana, Musk vendeu 934 mil ações por mais de US$ 1,1 bilhão de dólares, sem contar a venda de 3,6 milhões de ações (US$ 4 bilhões) durante a primeira rodada. Recentemente, o empresário revelou que já vendeu mais de US$ 5 bilhões em ativos da empresa.

A mais valiosa dos Estados Unidos

Apesar de ter realizado uma enquete para decidir se deveria vender 10% de suas ações, até o momento só foram 3%. Antes de começar as vendas, o bilionário tinha 23% de todos os papeis da Tesla.

Mesmo com as recentes quedas, a Tesla ainda é a maior fabricante dos EUA.

Fica claro que Musk está aproveitando a alta da Tesla, já que a companhia superou o valor de US$ 1 trilhão e se tornou a fabricante de carros mais valiosa dos Estados Unidos. Mas nem tudo são ganhos, e só nessa semana a Tesla perdeu US$ 180 bilhões em valor de mercado.

Além dos lucros, Musk já havia revelado que também vendeu as ações para pagar impostos — como não recebe “salário”, sua única forma de quitar os impostos é vendendo os papéis.

Outra fabricante de carros elétricos também está agradando os investidores: nesta última quarta-feira (10), a Rivian atingiu o valor de US$ 100 bilhões após abrir as ações na bolsa de valores americana. O CEO da Tesla até provocou a rival em uma mensagem no Twitter.