Foz: UNIDADES DE SAÚDE NÃO ABREM NO FERIADO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Os serviços considerados essenciais, como segurança pública, coleta de lixo e urgência e emergência serão mantidos durante o feriado. A Unidade de Saúde Padre Ítalo, no Porto Meira, bem como as UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, e João Samek, no Jardim das Palmeiras, funcionam de forma ininterrupta.

A central do Plantão Coronavírus funciona no feriado para orientações ou encaminhamentos para a coleta do exame RT-PCR no Hospital Municipal. Os moradores podem entrar em contato via telefone: 0800 645 5655 (ligação gratuita) ou (45) 3521-1800 (WhatsApp e ligações). Não haverá coleta seletiva na segunda-feira (15). A orientação é que os moradores armazenem os materiais recicláveis até o próximo dia de atendimento na região.

TURISMO

Os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu estarão abertos durante todo o feriado e podem atender com até 100% da capacidade de público, respeitando os protocolos de segurança, conforme previsto em decreto. Informações turísticas podem ser obtidas pelo telefone: 0800 045 1516.

(Da Redação com Taroba News)