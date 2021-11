Política: REUNIÃO COM PREMIÊ DOS EMIRADOS ÁRABES FOI “APRESENTAÇÃO DO PAÍS”, DIZ BOLSONARO

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) relatou que o encontro nes sábado (13) com o emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, serviu como um “trabalho de apresentação” e uma troca de “cartões de visitas” entre os dois países.

Em entrevista à âncora da CNN Glória Vanique, o presidente disse que o encontro não estava planejado, mas que os ministros brasileiros e árabes passariam a travar conversas neste momento sobre temas de interesse mútuo, como agricultura e inteligência artificial.

“Interesses existem em ambas as partes. Agricultura é muito importante para eles. Inteligência artificial, estamos tratando desse assunto. Defesa – eles têm um interesse no nosso KC 390 –, [no campo] educacional, com alguns acordos assinados também”, disse Bolsonaro. “Estamos começando em Dubai, ao meu entender, com o pé direito”, concluiu.

O presidente desembarcou na manhã deste sábado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde foi recebido pelas autoridades locais e pela embaixada brasileira.

Segundo nota do Itamaraty, Bolsonaro “recebeu os cumprimentos do Embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Embaixador Fernando Luís Lemos Igreja e do Ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicativos de Trabalho Remoto, Omar bin Sultan Al Olama”.

A agenda da comitiva brasileira deste sábado já foi encerrada, mas Bolsonaro e ministros de estado que embarcaram rumo à Expo Dubai devem comparecer, no domingo (14), à abertura da Air Show – feira sobre aeronáutica e defesa onde a Embraer terá um estande.

Depois disso, Bolsonaro também pretende visitar a planta de uma fábrica da BRF em Abu Dhabi.

O presidente tem retorno previsto para o Brasil apenas na próxima quinta-feira (18). Na segunda-feira (15), Bolsonaro participa da abertura do Invest in Brazil Forum. Em seguida, também estará presente na Cerimônia do Dia do Brasil na Expo Dubai.

Na terça-feira (16), ele sai de Dubai com destino ao Bahrein, onde irá inaugurar a Embaixada do Brasil em Manama, capital do Reino de Bahrein. Na quarta (17), o presidente parte de Bahrein em direção à Doha, no Catar, para reuniões previstas com o emir do país, Tamim Bin Hamad.

(Da Redação com CNN/Foto: Alan Santos/PR/Divulgação)