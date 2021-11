Turismo: COMO O REINO UNIDO SE TORNOU O VILÃO DO TURISMO EUROPEU

Então, quem gostaria visitar o Reino Unido durantes as férias?

Não muitos, mostram os números.

Em 2021, o conselho nacional de turismo Visit Britain previu que o número de visitantes será menor ainda do que em 2020, quando as restrições de viagem eram mais altas.

O número de turistas no Reino Unido caiu de 40,9 milhões em 2019 para 11,1 milhões em 2020 – uma queda de 73%.

Mas 2021 parece ter sido ainda pior para o setor de turismo do Reino Unido: apenas 7,4 milhões de visitantes estão previstos para visitar o país até o final do ano – uma queda de 82% em relação a 2019.

E embora todos os destinos, é claro, tenham sido devastados pela pandemia, os números do Reino Unido mostram que os viagens ao país não estão se recuperando como nos países próximos, que viram o número de visitantes aumentar à medida que as restrições começaram a diminuir.

A vizinha França, por exemplo, teve um crescimento de 34,9% de turistas em 2021 em comparação a 2020, trazendo US$ 43 bilhões extras para a economia. Além disso, os voos para hotspots de verão na Espanha e na Turquia recuperaram 64% e 74% de seus números de 2019, o mesmo para voos durante o inverno.

A Grécia estava quase de volta aos níveis pré-pandêmicos durante o verão, com 86% das chegadas em julho e agosto de 2019, de acordo com os analistas de dados de aviação Forward Keys. O Reino Unido, por sua vez, conseguiu apenas 14,3% dos níveis de 2019, de acordo com seus dados.

Os membros da indústria descrevem a situação do Reino Unido como uma tempestade perfeita: disparando as taxas de Covid-19 enquanto os vizinhos europeus se estabilizavam; regras de viagem inconsistentes; e os efeitos do Brexit, que finalmente estão sendo sentidos, tanto no Reino Unido quanto por aqueles que desejam viajar para lá.

Soma-se a isso os gastos governamentais relativamente baixos para o plano de recuperação do turismo, à medida que outros países vão ao tribunal para receber seus visitantes.

“Os problemas que o Reino Unido enfrenta são múltiplos, e não estão apenas relacionados com a Covid”, disse Tom Jenkins, CEO da Associação Comercial para o Turismo Receptivo na Europa (ETOA).

Kurt Janson, diretor da Tourism Alliance do Reino Unido, credita a culpa à doença, mas também ao governo. “Alguns dos problemas são infligidos pelo governo e também pela Covid”, diz ele.

Afinal, o que exatamente está acontecendo?

“ILHA DA PRAGA”

Em primeiro lugar, é claro, existe a pandemia.

Embora o Reino Unido tenha sido o primeiro país da Europa a lançar seu programa de vacinação, nos últimos meses ele ficou para trás em relação aos seus vizinhos. Quase 69% dos britânicos foram vacinados, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Portugal, por outro lado, apresenta uma taxa de vacinação de 87%.

E, embora muitos outros países com grande concentração de turistas tenham continuado a usar as máscaras – na França, Espanha e Itália, as máscaras devem ser usadas todo o tempo em ambientes fechados – o Reino Unido alardeava o fim das restrições. Em novembro, o primeiro-ministro Boris Johnson foi criticado por não usar máscara durante uma visita a um hospital.

Mas, embora o relaxamento das regras tivesse o objetivo de abrir o Reino Unido, os de fora estão vendo isso de uma maneira diferente.

“A segurança é a principal preocupação dos visitantes chineses – somos mais sensíveis e cuidadosos do que outros países”, disse Marcus Lee, CEO da China Travel Online.

O número de casos do Reino Unido cresceu muito além de outros países europeus durante setembro e outubro. E embora os números estejam aumentando em todo o continente, com países como a Alemanha agora registrando picos massivos nas taxas de infecção e a Holanda voltando ao lockdown, o Reino Unido ainda registrou o segundo maior número de casos no mundo nas últimas quatro semanas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins – perdendo apenas para os EUA, cuja população de 330 milhões supera os 67 milhões do Reino Unido.

As duras regras de quarentena significam que as viagens de ida da China são efetivamente bloqueadas, de modo que os visitantes chineses não vão a lugar nenhum agora. Mas quando o fizerem – Marcus Lee calcula que será na primeira metade de 2022, quando quase 100% do país for vacinado -, ele diz que o Reino Unido não será a escolha de muitos.

“Eventualmente, se os casos do Reino Unido diminuírem, acho que vocês verão mais chineses.”

Os europeus também estão relutantes em viajar para o que, no final do ano passado, o New York Times chamou de “ilha da praga”.

(Da Redação com CNN/Foto: Reuters)