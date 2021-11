FBI: HACKERS INVADEM SERVIDOR E ENVIAM E-MAILS AVISANDO SOBRE ATAQUES CIBERNÉTICOS

O FBI disse que detectou os e-mails de spam rapidamente no sábado e desligou o sistema que era usado para enviar e-mails falsos avisando sobre um potencial ataque cibernético. O órgão também lembrou o público de permanecer cauteloso e relatar atividades suspeitas. Os hackers enviaram e-mails do que parecia ser um endereço legítimo do FBI, disse a agência.

Os e-mails alertavam os destinatários sobre um possível ataque cibernético. Não está claro se os e-mails foram enviados a funcionários do governo, ao público ou a ambos. O grupo de rastreamento de ameaças Spamhaus Project postou uma imagem do e-mail falso que foi enviado.

As falsas mensagens de advertência também foram assinadas pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, enquanto o FBI faz parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

(Da Redação com APP News Jovem Pan)