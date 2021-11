Foz do Iguaçu: FOMENTO PARANÁ E PTI AVANÇAM EM PARCERIA PARA APOIAR STARTUPS

A Fomento Paraná e a diretoria da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) estão negociando uma parceria entre as entidades com objetivo de estimular o ecossistema de inovação de Foz do Iguaçu e do Oeste do Paraná. A ponte surge a partir de um protocolo de intenções já assinado pelas duas partes.

A parceria vai apoiar o desenvolvimento de startups e outros empreendimentos inovadores por meio de linhas de crédito e fundos de investimento aos quais a Fomento Paraná tenha acesso como agente financeiro, gestor ou cotista.

Os projetos poderão ser submetidos às linhas de crédito ou ao Fundo de Capital de Risco do Estado do Paraná (FCR) e ao Fundo de Inovação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FIME) e a outros fundos de investimento em participações disponíveis ou em operação ou participação da Fomento Paraná.

De acordo com o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, a parceria com o PTI é muito bem-vinda dentro da estratégia de expansão da rede.

“Teremos condições de colocar em funcionamento um lado importante da Fomento Paraná. Além de linhas de crédito, vamos aportar recursos para participação no risco dos negócios, principalmente para empresas de base tecnológica e startups, por meio de dois fundos que colocaremos em funcionamento em breve. É um passo para alcançar o juro zero para startups”, informou.

Para Rodrigo Regis de Almeida Galvão, diretor de Negócios e Inovação do PTI, um ponto importante da parceria com a Fomento Paraná é entender os ativos de inovação e tecnológicos existentes. “O que a gente quer é dar mais acesso para que as empresas entendam quais são as linhas de financiamento que a Fomento possui e trabalhar de forma conjunta para a construção de mecanismos de inovação”, afirmou.

Ainda segundo Galvão, o principal objetivo é ter linhas de financiamento e mecanismos para estimular ainda mais a indústria de inovação. “Curitiba já é um grande exemplo para esse ecossistema e precisamos interiorizar esse processo, na corrida do Oeste, para desenvolver cada vez mais o Interior do Estado”, disse.

