Paraguai: QUER VIAJAR PARA LÁ? VEJA DOCUMENTAÇÃO E ATRAÇÕES TURÍSTICAS

É comum que brasileiros de diversos estados queiram se aventurar pela América do Sul. As belas praias do Brasil, as atrações da Argentina, Peru, Uruguai, Chile, Colômbia … mas e o Paraguai?

O coração da América do Sul é sempre rebaixado a um lugar para se fazer compras. O turismo no Paraguai não é tão requisitado. Este pequeno país meio indígena, meio “um pouco de tudo”, passa despercebido na maioria dos planos de viagem.

Muitas vezes parece que não há muito para se fazer no Paraguai … em princípio. Você tem que saber olhar com as lentes corretas. Existem coisas (bem, truques) que, vistas de fora ou do olhar de um turista, podem parecer completamente absurdas.

Você poderá descobrir que o Paraguai esconde algumas joias e segredos que só podem ser apreciados por turistas informados.

ATRAÇÕES TURÍSTICAS NO PARAGUAI

Se você está viajando pelo mundo e, acima de tudo, se você é um nômade digital em busca de lugares bonitos para visitar enquanto trabalha e ganha a vida online, o que você quer é uma boa paisagem que valha a pena fotografar e mostrar aos seus amigos, não?

Bem, você pode preparar a câmera, agora vamos visitar os pontos turísticos do Paraguai que você não pode deixar de ver.

ASSUNÇÃO

Caso você não saiba, a capital do Paraguai é chamada de “a muito nobre e leal cidade de Nossa Senhora Santa Maria da Assunção”, mas nós, meros mortais, a conhecemos como Assunção. Assunção possui um centro histórico típico de uma ex-colônia espanhola.

Curiosidade: os edifícios e casas antigas semi-desabadas são assim por uma legislação que os protege como patrimônio histórico, portanto, não podem ser demolidos. O problema é que também não se faz nada para restaurá-los, por isso são assim.

Aqui estão algumas atrações que você deve visitar:

O Panteão dos Heróis: é uma pequena cópia de Les Invalides de Paris, onde Napoleão está enterrado.

A Casa da Independência. (Foto)

Palácio Presidencial ou Palacio de Los López.

O Cabildo e a Catedral.

Ir ao bairro Loma San Jerónimo: San Jerónimo é o primeiro bairro inteiramente dedicado ao turismo no Paraguai.

BAIRRO C. VILLA MORRA

Deixando o histórico para trás, vamos para o lado moderno da cidade.

No que seria o subúrbio de Assunção, está o bairro Villa Morra. Este bairro está repleto dos restaurantes mais chiques da cidade .

Pubs irlandeses.

Bares luxuosos.

Cervejarias artesanais.

Se o que você busca é curtir a vida noturna de Asuncena, este é o seu lugar.

CIDADE DO LESTE

A Tríplice Fronteira. Brasil, Argentina e Paraguai se encontram neste ponto de luz e sombras. Este é o lugar ideal para comprar eletrodomésticos e eletrônicos de todos os tipos por um preço muito, muito barato. Claro, nem todos os mercados são legais, tome cuidado. A partir daqui você pode visitar as famosas Cataratas do Iguaçu.

PRECISO DE PASSAPORTE PARA IR AO PARAGUAI?

Não! Devido ao acordo entre países do Mercosul, você pode viajar ao Paraguai apenas com seu documento de identificação com foto (RG). Mas atenção, seu RG deve ter menos de 10 anos.

(Da Redação com Edital Concursos)