Política: PL E BOLSONARO RESOLVEM ADIAR FILIAÇÃO APÓS DIVERGÊNCIAS

Desde 2019 sem partido, chefe do Executivo dialogou com diversos partidos e finalmente bateu o martelo com PL, no entanto, resolveu adiar filiação após discordâncias sobre quem apoiar para governo de São Paulo.

Na quarta-feira (10), o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou sua filiação ao Partido Liberal (PL), após almoço com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Entretanto, ontem (14), o partido anunciou que a filiação de Bolsonaro será adiada.

De acordo com a mídia, após “intensa troca de mensagens na madrugada” entre Bolsonaro e Neto, ambos resolveram adiar o ingresso oficial do presidente na sigla que estava marcado para o dia 22 de novembro, e não divulgaram nova data.

“Após intensa troca de mensagens na madrugada deste domingo 14 com o presidente Jair Bolsonaro, decidimos, em comum acordo, pelo adiamento da anunciada cerimônia de filiação. Portanto, a data de 22 de novembro foi cancelada, não havendo, ainda, uma nova data para o compromisso de filiação” disse o texto da nota assinada pelo presidente do PL.

O motivo para forte comunicação entre Bolsonaro e Neto durante a madrugada seria divergências sobre quem apoiar para o governo de São Paulo.

De acordo com o blog de Octavio Guedes no G1, na última conversa entre os dois, ficou acertado que o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, sairia candidato a senador em Goiás e não mais candidato a governador em São Paulo.