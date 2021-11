Covid-19: GOVERNO DO PARANÁ ACABA COM LIMITAÇÃO DE PÚBLICO, MAS MANTÉM USO DA MÁSCARA

O Paraná decidiu flexibilizar quase que totalmente as medidas de combate à Covid-19. O decreto com restrições de ocupação em eventos e estabelecimentos, que venceu nesta segunda (15), não será renovado e nem substituído, ou seja, está liberada a ocupação de 100% de estabelecimentos, restaurantes, eventos fechados e ao ar livre. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), permanece ainda a utilização de máscaras amparada por lei no Estado, e as medidas não farmacológicas como uso de álcool, lavagem de mãos e distanciamento social. Vale a pena ressaltar que os municípios possuem autonomia para decretos regionais. A mudança nas regras em Curitiba deve ser divulgada nesta terça (16).

Segundo a assessoria da Sesa, o avanço da vacinação permite essa flexibilização. O Paraná passou a marca de 9 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Os números foram atualizados nesta segunda-feira (15) e estão disponíveis no portal coronavirus.pr.gov.br. Ao todo, são 9.045.654 paranaenses vacinados, sendo 8.721.173 que receberam pelo menos a primeira dose (da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer) e 324.481 que receberam a vacina de dose única, da Janssen. Além disso, 6.712.417 pessoas já receberam as duas doses de vacinas de Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer.

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, já tinha sinalizado mudanças sobre as restrições para combate à Covid, em um vídeo publicado neste domingo (14): “No dia 15 agora, encerra o decreto do estado do Paraná, do governo do Estado. Fatalmente teremos mais flexibilizações, mas ainda é hora de manter o uso de máscaras, a lavagem das mãos, o álcool em gel. E, sempre que possível, em ambientes fechados, manter portas e janelas abertas, deixando o ar circular”, disse ele. Neste domingo, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou um boletim sem nenhum registro de mortes por Covid-19. “Neste domingo não tivemos o registro oficial de óbitos por coronavírus no estado do Paraná. Mas continuamos nosso trabalho”, disse ele.

No decreto do dia 29 de outubro, que venceu nesta segunda, o Governo do Paraná tinha ampliado para 15 mil o limite de público em eventos. Também tinha determinado que em espaços abertos, a ocupação poderia chegar a 80% do limite máximo de público nos locais. Em ambientes fechados, a lotação deveria respeitar 70% da capacidade máxima dos locais.

Segundo Beto Preto, o trabalho vai continuar. “Continuamos trabalhando muito, junto com as secretarias municipais de saúde e junto com a nossa população para a marcha da vacinação acontecer”, afirmou. “Com os paranaenses vacinados, vamos ter a oportunidade de controlar essa pandemia o mais rápido possível”, completou. “Contamos com todos para continuar esse trabalho que se arrasta há mais de 20 meses”.

Boletim atualizado

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (15) mais 639 casos confirmados e duas mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.563.495 casos confirmados e 40.484 mortos pela doença. Os casos confirmados divulgados nesta data são de novembro (233), outubro (178), setembro (73), agosto (49), julho (31), junho (34) e maio (41) de 2021. Os óbitos divulgados nesta data são de novembro (2) de 2021.