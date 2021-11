Economia: EM BUSCA DE PETRODÓLARES, PAULO GUEDES SEGUE EM VIAGEM NOS EMIRADOS ÁRABES

O ministro da economia, Paulo Guedes, está otimista com os rumos da economia do país para 2022. Ele está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, junto com a comitiva presidencial. No último domingo, 14, o ministro declarou que a missão do país nesta viagem oficial é atrair ‘petrodólares’ para financiar investimento. Os chamados petrodólares são os recursos que alguns países ganham com a exportação do petróleo e também do gás. Países do Golfo, onde a comitiva brasileira está, são os principais exportadores desses produtos. Os Emirados Árabes, por exemplo, têm a sexta maior reserva petróleo do mundo. Por isso, o ministro da economia quer estreitar relações com esses países para garantir novos investimentos. Durante uma conversa com jornalistas, Guedes falou sobre tais investimentos e como pretende conter a inflação. Um aporte de R$ 70 bilhões já está garantido nos programas de parceria do governo. Quanto à contenção do aumento dos preços, o líder da economia brasileira admitiu que os juros devem continuar subindo, como alertou o Banco Central.

(Da Redação com Jovem Pan News)