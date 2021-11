Futebol: COM DORES MUSCULARES, NEYMAR NÃO ENFRENTA ARGENTINA PELAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

O atacante Neymar desfalca a seleção do Brasil no clássico desta terça-feira (16), às 20h30 (horário de Brasília), diante da Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo por conta de dores musculares.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o camisa 10 reclamou de dores no adutor da coxa esquerda durante o treino desta segunda-feira (15), na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo.

“Por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção brasileira para San Juan [Argentina], local do jogo desta terça-feira”, informou a CBF, em nota à imprensa.

O treino tático comandado por Tite, com a disposição da equipe que será titular diante dos argentinos, não foi exibido. A imprensa só teve acesso às imagens do aquecimento dos atletas, transmitidas pelo canal da CBF TV no YouTube.

No treino de terça-feira (14), Tite fez três mudanças em relação à equipe que derrotou a Colômbia por 1 a 0 na última sexta-feira (12), na Neo Química Arena, em São Paulo: o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro (suspenso) e o atacante Gabriel Jesus deram lugar a Éder Militão, Fabinho e Matheus Cunha, respectivamente.

Na vaga de Neymar, a provável opção será Vinícius Júnior, que também atua pelo lado esquerdo do ataque.

O Brasil deve enfrentar a Argentina com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

(Da Redação com CNN – Foto: Ricardo Moraes)