Paraná: INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES ATINGE GARAGEM DE ÔNIBUS EM CIDADE DO ESTADO

A garagem de ônibus da empresa TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) foi atingida hoje (15) por um incêndio de grandes proporções.

Segundo a companhia, até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre possíveis feridos. Os danos materiais ainda são calculados.

Conforme as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o incêndio em Londrina iniciou com fogo em dois ônibus. As circunstâncias são investigadas.

Ambulâncias não foram solicitadas pela empresa, o que oferece um indício de que ninguém ficou ferido.

Apesar disso, a enorme coluna de fumaça escura decorrente do incêndio na garagem de ônibus assuntou moradores de vários bairros de Londrina.

E esse incêndio na empresa Grande Londrina 😲😲 #Londrina pic.twitter.com/yLhqrMK0vZ — C R I S T I A N (@ocristianvieira) November 15, 2021

Os relatos dão conta de que barulhos de explosões podiam ser ouvidos da garagem.

Cinco caminhões foram deslocados pelo Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. Dezenas de ônibus estavam estacionados na garagem no momento do incêndio.

No início da noite desta segunda-feira (15), os militares ainda trabalhavam no rescaldo.