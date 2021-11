Prevenção: ALIMENTOS PARA ENVELHECER COM SAÚDE? VEJA TOP 5

Com a ajuda da endocrinologista Paula Pires , listamos sugestões para quem planeja começar desde já novas práticas para ter bem-estar no futuro. Abaixo, confira 5 alimentos que te ajudam a envelhecer com saúde :

1- Fontes de proteínas

Um dos maiores problemas dos idosos é a sarcopenia, perda de massa muscular, que não depende só de exercícios físicos, e que acomete mais de 50% da população acima dos 60 anos. A doença tem relação com a falta de proteínas, por isso comer carne e ovo é tão importante: “A gente acaba consumindo muito pouca proteína, principalmente as mulheres, então acaba precisando suplementar muitas vezes.”

2- Alimentos ricos em água

Eles são importantes principalmente para os mais velhos. “Quando a gente envelhece, perde o reflexo da sede, o que evolui para um quadro de hipodipsia, que é não sentir mais vontade de beber água.” Isso faz com que o idoso fique desidratado, cansado, tonto, com pressão baixa, funcionamento do rim comprometido e infecção urinária. A dica, portanto, é clara: comer alimentos com muito líquido, como melancia.

3- Alimentos ricos em cálcio e magnésio

Para a saúde óssea de qualquer pessoa é importante consumir cálcio desde a infância. “Todo mundo precisa de 4 porções por dia, o que equivale a 1 copo grande de leite, 1 fatia e meia de queijo, cortado grosso, um pote de iogurte e a alimentação geral”, orienta.

O magnésio é igualmente importe, mas 40% da população não consome a quantidade recomendada, principalmente os idosos, que, para piorar, ainda não absorvem tão bem a substância. Na alimentação, invista em linhaça, chia, castanhas, amêndoas, semente de abóbora e gergelim.

4- Antioxidantes

Com o envelhecimento natural do copo, as células começam a liberar substâncias chamadas radicais livres, elétrons altamente instáveis e reativos, que podem causar doenças degenerativas. O que combate o problema são os alimentos antioxidades, como castanhas, frutas vermelhas, berinjela, cenoura, maçã, agrião e tomate. “Tem que ter pelo menos cinco cores de alimentos no prato”, recomenda a especialista.

5- Alimentos com ômega 3