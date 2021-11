Tech News: CIENTISTAS DESCARTAM TEORIA SOBRE ORIGEM DA MAIOR ‘EXPLOSÃO’ DE BIODIVERSIDADE NA TERRA

Durante o evento, chamado radiação ordoviciana e conhecido como o maior aumento na biodiversidade da história da Terra, os trilobitas, braquiópodes e conodontes, que habitavam nos oceanos do nosso planeta, começaram a desaparecer e a serem substituídos por invertebrados marinhos mais próximos aos que existem hoje. Isso, de acordo com cientistas, que examinaram os registros geológicos e fósseis, aconteceu devido ao início de uma era glacial.

Segundo Jan Rasmussen, geólogo do Museu Mors, Dinamarca, a poeira gerada pela colisão entre dois asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter, que teria impedido muita da luz solar de chegar à Terra, não podia ser a causa da radiação ordoviciana.

A equipe de pesquisa analisou fósseis no leito do mar sedimentário em Steinsodden, Noruega, preservados em camadas de calcário, de forma a descobrir a sequência de eventos da explosão de biodiversidade.

