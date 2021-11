Turismo: MAIS DE 22 MIL PESSOAS VISITARAM O PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU NESTE FERIADÃO

Os números consolidam a maior visitação em um feriado prolongado desde a reabertura do parque, em 4 agosto de 2020.

O dia mais movimentado de 2021 também foi registrado neste feriado, com 12.587 visitantes passeando pelo parque no domingo, 14 de novembro. Os turistas tiveram a oportunidade de caminhar pelas trilhas em meio a natureza, aproveitar o passeio de barco do Macuco Safari, sobrevoar as quedas com a Helisul e saborear a viagem gastronômica do Porto Canoas.

Visitantes de 32 nacionalidades, 26 estados brasileiros e distrito federal contemplaram o maior conjunto de quedas d’água do mundo neste feriado. Entre os estados brasileiros que mais visitaram, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, respectivamente, lideram o ranking.

(Da Redação com Taroba News/Foto: Assessoria)