Foz do Iguaçu: NATAL DE ÁGUAS E LUZES COMEÇA GANHAR FORMA NA PRAÇA DA PAZ

O Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu, organizado pela Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e outros parceiros, começa a ganhar forma na Praça da Paz, na região central da cidade. Os preparativos para a programação, que vai de 1º de dezembro de 2021 a 5 de janeiro de 2022, somando 35 dias, começaram há alguns dias. As estruturas já chamam a atenção de quem passa pelo local, que terá muitas luzes, árvores coloridas e o “Vale da Borboletas”, um cartão-postal para fotos e selfies para moradores e visitantes da cidade.

Ao longo desta semana, começa a montagem de boa parte dos demais nove pontos. Além de abrigar o “Vale das Borboletas”, a Praça da Paz será a “Praça das Águas”. A Avenida Jorge Schimmelpfeng, corredor que liga o Parque Nacional do Iguaçu à usina de Itaipu, será o “Caminho das Águas”.

A Avenida Brasil sediará os “Presentes de Luz”. A Igreja Matriz São João Batista terá o “Milagre da Luz”, referência ao nascimento do menino Jesus e à estrela que guiou os reis magos. Na praça do Colégio Mitre haverá a estrutura “Um sonho de Natal”. Já o Gramadão da Vila A vai ser transformado na “Vila de Natal” e “Floresta Encantada”.

A Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A, seguirá a mesma linha da Matriz, com o ponto “Milagre de Natal”. Os trevos da Avenida Costa e Silva e do Aeroporto darão boas-vindas aos visitantes com os pontos “Magia de Natal”, que se repetirão para os moradores no Terminal de Transporte Urbano.

O evento pretende transformar a fronteira do Brasil com o Paraguai e Argentina em destino internacional da celebração do Natal. Segundo os organizadores do espetáculo, esse é só o começo da magia de uma festa natalina que vai deixar o Destino Iguaçu ainda mais encantador. Fica o convite: “Vem pra Foz, venha sonhar conosco!”.

EXPECTATIVA

Com a festa, a população de Foz poderá se encantar, após quase dois anos de pandemia da covid-19. “E ela merece essa alegria”, disse o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, ao lembrar que o turismo foi um dos setores mais prejudicados neste período.

Desde março do ano passado, a Itaipu tem contribuído em várias frentes em Foz do Iguaçu e região. Só no combate à pandemia foram mais de R$ 85 milhões. Nas obras estruturantes, como a construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná e melhorias no Aeroporto Internacional de Foz, os aportes somam mais de R$ 2,5 bilhões, com geração de empregos para mais de 2,5 mil pessoas.

ATRAÇÕES DIVERSAS

Uma das grandes novidades deste ano será a iluminação cênica inédita da Ponte Internacional da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. A lista da programação cultural e artística inclui shows, balonismo, autos natalinos, desfile de Natal (parada) e apresentação da Banda Sinfônica do Exército, entre outros. Todas as atrações serão gratuitas.

O conceito deste ano, de Águas e Luzes, é uma alusão às Cataratas do Iguaçu, maior atração turística de Foz do Iguaçu, aos rios que banham a região e à própria usina de Itaipu, líder mundial em geração de energia limpa e renovável.

A intenção, de acordo com o prefeito Chico Brasileiro, é tornar o Natal de Águas e Luzes um evento perene. “Foz do Iguaçu já é conhecida como destino internacional pelas belezas naturais e pela grande obra da engenharia humana, a Itaipu, e tem tudo para se fixar também como roteiro preferido de Natal de muitos turistas”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO

De 1º de dezembro a 5 de janeiro, o Gramadão da Vila A e a Praça da Paz vão receber grandes espetáculos musicais. O mais esperado é o do cantor Daniel, astro da música pop sertaneja, no dia 19 de dezembro. No dia 22, um dos padres mais queridos do Brasil fará uma missa seguida de show no Gramadão.

Nos dias 1º e 2 de dezembro, a Cia Sorriso com Arte fará o espetáculo “Um encanto de Natal”; nos dias 4 e 5, a Banda Sinfônica do Exército se apresenta no Gramadão. O espetáculo de encerramento, no dia 23, será com a Cia Arte & Manhas.

A partir do dia 3 e até o dia 22 de dezembro, a população poderá acompanhar o show diário de acendimento das luzes de Natal, chamado “Encantamento”, como um anúncio da magia do Natal, no Gramadão e na Praça da Paz.

Grupos locais e regionais de cultura popular, dança, bandas e corais também se apresentarão nos dois palcos principais, mas a festa se espalhará pela cidade. “Teremos apresentações nos bairros e também na carreta-palco que vai circular pelos bairros”, explica o diretor da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Juca Rodrigues.

Mais informações sobre as atrações do Natal de Águas e Luzes 2021 no site http://www.natalaguaseluzes.com.br.

(Da Redação com AMN)