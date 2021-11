Política: ‘MORO E DALLAGNOL ATUAVAM SOB A TOGA COM VESTES PARTIDÁRIAS’, DIZ GILMAR MENDES

Questionado se atenderia ao “esforço concentrado” anunciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que a Casa analise e vote indicações de autoridades para cargos públicos entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, Alcolumbre saiu pela tangente.

“Vamos aguardar. Vim ver a palestra”, limitou-se a responder o presidente da CCJ.

Indagado pelo correspondente da Sputnik Brasil se estava preocupado com o pedido do partido Podemos para que fosse afastado da presidência da comissão, ele silenciou e foi embora acompanhado de sua esposa e de seu advogado.

Por outro lado, Mendonça, que já dissera a jornalistas, pela manhã, que não falaria com a imprensa, foi solícito com a Sputnik Brasil na parte da tarde. Já tratado por interlocutores como (futuro) ministro do STF, declinou o convite de um editor “terrivelmente evangélico” para escrever um livro, sob o argumento de que está focado na sabatina, e ouviu de uma professora de Direito que, “mais do que torcendo, está tentando ajudá-lo”.

Entretanto, foi do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que chegou a ter 18 clientes na Lava Jato, que Mendonça recebeu o comentário mais entusiasmado de que já estava demorando demais para ele assumir a vaga do STF, após a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Questionado pela Sputnik Brasil se estava ansioso e se esperava ser sabatinado entre 30 de novembro e 2 de dezembro, como prometera Pacheco, o ex-ministro da Justiça foi sereno na resposta.

“Essa é a expectativa. Mas estou em paz”, resumiu Mendonça.

Mais franco e aberto a perguntas do que seus convidados, o anfitrião Gilmar Mendes também comentou a indicação de seu provável futuro colega de STF. Na entrevista exclusiva à Sputnik Brasil, ele ainda criticou o ex-juiz Sergio Moro e Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, que se aventuraram na política e devem ser candidatos nas próximas eleições.

Leia a íntegra da entrevista a seguir:

Sputnik: Como é a sensação de voltar a realizar o Fórum Jurídico de Lisboa depois de um longo ano pandêmico?

Gilmar Mendes: Na verdade, foram quase dois anos. É uma sensação muito boa. Primeiro, porque a gente considera como superada, pelo menos parcialmente, essa limitação imposta pela pandemia. É claro que nós precisamos continuar atentos. Mas voltamos a poder nos reencontrar de maneira muito proveitosa e prazerosa. Está sendo o maior evento que nós já conseguimos fazer. Não só a presença de autoridades, mas também de um grande público, uma demanda enorme dos brasileiros para participarem dos painéis paralelos. Será o maior número de painéis paralelos que já fizemos. Praticamente todos os dias vamos ter, ao lado dos debates do seminário principal, esses painéis em que vão estar sendo discutidas questões sanitárias, de energia, regulatórias, o problema da saúde. Em suma, muitos dos temas que estão sendo discutidos no painel central também vão ser discutidos nesses painéis especializados, o que faz com que tenhamos até que talvez pensar para o ano [que vem], mantidas as condições de normalidade sanitária, um modelo maior de evento. Estou extremamente satisfeito com esse reencontro com os nossos colegas portugueses e que vieram de outros países. Na verdade, ele é falsamente um encontro luso-brasileiro, é um encontro internacional mesmo, não só [com] autoridades brasileiras e portuguesas, mas espanholas, italianas e de outros países.

S: Numa dessas mesas paralelas, hoje (segunda-feira), tivemos a do André Mendonça. Como está a receptividade a ele no STF, nessa expectativa da sabatina para ele entrar na vaga remanescente?

GM: Essa é uma questão que se desenvolve no campo político, não tem intervenção do STF. É um tema que está sendo tratado pelo Senado, e nós temos que esperar esse encaminhamento. Por acaso, até como você pode constatar, estão presentes em Lisboa tanto o André Mendonça, que foi nosso convidado e vai ter um papel nesse seminário, como também o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ.

S: O senhor, particularmente, gostaria que Mendonça fizesse parte da Corte?

GM: Ele tem as qualidades para integrar a Corte. Agora, esse é um processo complexo, que envolve, como nós estamos vendo, não só a vontade do presidente da República, mas também a do Congresso Nacional pela sua Casa mais alta, o Senado Federal. Então, esperemos que isso tenha um desfecho.

S: Para além do fórum jurídico, o senhor estava com saudade de Lisboa? Em algum momento passa pela sua cabeça, depois que se aposentar, morar aqui?

GM: Essa é uma cogitação que sempre fica. Tenho já uma morada aqui, venho sempre que posso e tenho amigos. Estou bastante integrado na comunidade, e estamos inclusive desenvolvendo outros projetos. Criamos uma associação, o Fórum de Integração Brasil-Europa (FIBE), que vai fazer eventos culturais e desenvolver estudos e pesquisas em áreas que transcendam o Direito. Já fizemos seminários recentes, lançando essa ideia. Ainda ontem [domingo], lançamos um livro, na livraria Travessa, de outros autores, inclusive trabalhos de pesquisa que já tinham sido realizados pelo IDP e por outras instituições acadêmicas. Estamos de fato muito integrados, queremos que isso se desenvolva e que a comunidade brasileira hoje, muito grande em Portugal e em Lisboa especialmente, participe desses eventos.

S: Falando da comunidade brasileira residente em Lisboa, o senhor já foi hostilizado por brasileiros aqui mais uma vez, talvez até mais do que no Brasil. A que o senhor atribui isso?

GM: Esse protesto normal acho que decorre dessa contaminação da política nacional, esse conflito que se arma. Os políticos hoje mais responsáveis querem evitar essa polarização que acaba levando a esse quadro. Na verdade, a gente tem esse tipo de episódio, que acaba sendo divulgado, mas, em geral, sou extremamente bem recebido em todos os locais por brasileiros. Ainda ontem, passei por uma situação quase inédita. Depois de encerrar a minha viagem no Uber, o motorista pediu para tirar uma foto comigo. Esses episódios normalmente não ficam registrados. Mas sou uma pessoa extremamente bem tratada aqui, inclusive pela comunidade brasileira. Mas é claro que surgem essas situações de pessoas que se sentem envolvidas com um lado ou outro da controvérsia política, e ficam achando que nós somos atores desse processo. Portanto, acabam manifestando sua satisfação, o que também é compreensivo.

S: O que o Brasil tem a aprender com Portugal com essa crise política após a não aprovação do orçamento, que vai levar o presidente Marcelo Rebelo de Sousa a dissolver o Parlamento e antecipar a convocação das eleições?

GM: Esse é um tema ao qual nós temos dado sempre atenção. Em todos os seminários de uns tempos para cá, temos colocado essa temática na roda no debate e nós vamos ter dois painéis sobre o semipresidencialismo, com presença de autores estrangeiros e também de brasileiros. Até o [ex-] presidente Michel Temer participará desse painel sobre o semipresidencialismo no Brasil. Acho que aqui nós temos algo a aprender, mas sobretudo me parece que Portugal nos dá um exemplo de uma certa harmonia e civilidade. A despeito de terem surgido talvez partidos mais tendentes a um certo extremismo, ainda assim são relativamente pacíficos. Aparentemente não são agressivos. A política brasileira, como se sabe, se tornou nos últimos anos extremamente agressiva. Eu acho que esse é um aprendizado que a gente deve ter em relação a Portugal: nós podemos divergir sem desrespeitar o adversário. O adversário não é necessariamente um inimigo. Pode ser até, no futuro, um aliado. O Parlamentarismo também ensina isso, porque exige composição. O que é a Geringonça, senão uma composição que se considerava inicialmente não plausível?

S: Mas o senhor acha que a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas são menos traumáticas do que um processo de impeachment?

GM: Com certeza, sem dúvida nenhuma é uma solução política para um problema político que se colocou. O processo de impeachment de um presidente que foi eleito para 4 anos de mandato gera uma série de rescaldos, de machucaduras e de lesões de difícil cura.

S: Há fundamentos jurídicos para o impeachment de Bolsonaro?

GM: Não vou emitir juízo sobre isso. Quem pode emitir juízo sobre isso são Câmara e Senado. Ali é o foro adequado. Isso é um tema que inclusive saiu do Judiciário. Desde sempre, nas nossas constituições republicanas, isso ficou afeito aos quadros políticos.