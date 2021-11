Europa: REINO UNIDO ACUSA FRANÇA DE INÉRCIA DIANTE DA CHEGADA DE 23.000 MIGRANTES

O programa do governo britânico mencionado pelo Ministério do Interior, por sua vez, dificultará os pedidos de asilo por aqueles que chegarem através de barco, apesar da oposição que tal plano deverá enfrentar nos tribunais e entre grupos de refugiados. Organizações de direitos humanos afirmam que os migrantes fugindo da guerra e do terror não têm como escolher a forma de chegar à segurança.

Apesar de a maior parte dos que pedem asilo, após chegarem de barco, ser aceita pelo Ministério do Interior do Reino Unido, suas condições de acolhimento em Dover, na costa do país, têm sido criticadas por sua precariedade. Como exemplo disso é dada a existência de apenas dois banheiros portáteis e os migrantes dormirem em solo de concreto.

Na terça-feira (16) a polícia francesa evacuou 1.500 migrantes de um acampamento improvisado perto de Dunkirk, norte da França. No mesmo dia, Gerald Darmanin e Priti Patel, ministros do Interior da França e Reino Unido, respetivamente, concordaram em reforçar as ações contra o tráfico de migrantes.

O recorde anterior de travessias do canal da Mancha no sentido do país britânico foi de 853 em 3 de novembro.

COMPARAÇÃO COM FRONTEIRA POLONESA-BELARUSSA

A maior parte das atenções na mídia europeia tem estado voltada para a crise migratória na fronteira com Belarus, que esta agora está concentrada na fronteira da Polônia. Milhares de pessoas, principalmente curdos, incluindo muitas mulheres e crianças, procuram atravessar a fronteira rumo à União Europeia (UE), tendo principalmente a Alemanha como destino.

No entanto, a Polônia declarou que defenderá sua soberania, e destacou um grande número de policiais e militares para impedir que sua fronteira seja violada. Varsóvia e Bruxelas culpam Minsk e Moscou por alegadamente organizarem a crise migratória, enquanto Belarus diz que a Polônia impede que pessoas desesperadas se alimentem e obtenham segurança em meio ao frio do inverno europeu.